Науковці зі всього світу з великою цікавістю спостерігають за народами, які зберегли свій первісний уклад. На основі цього можна зрозуміти, наприклад, як жили наші предки, чим вони харчувалися, які проблеми мали, що спричиняє у жителів урбанізованих країн деякі хвороби та патології.

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Сім'я цімане / Фото The Tsimane Health and Life History Project

Які особливості племені цімане виявили науковці

Підвищена репродуктивна здатність у жінок з паразитами

Вчені виявили, що в середньому жінки племені цімане народжують 10 дітей. Проте, якщо у кишківнику жінки паразитує гельмінт Ascaris lumbricoides, то середня кількість народжених дітей за життя зростає до 12.

При тому, якщо паразитує інший гельмінт, Ancylostoma, то фертильність жінки навпаки зменшується.

Така ситуація може виникати через імунний відгук організму на зараження, вважають вчені.

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Молода сім'я племені цімане / Фото BBC

Представники племені мають дуже здорові серця у похилому віці

Група вчених вирішила дослідити питання, як пов'язані низький рівень розповсюдженості факторів ризику ішемічної хвороби серця та життя у доіндустріальному суспільстві.

Оцінку проводили за шкалою САС (coronary artery calcium). САС показує рівень кальцію у корональній артерії. Якщо показник САС 100 або вище, то це вважається характерним для атеросклеротичного захворювання.

Для дослідження вчені використали дані учасників мультиетнічного дослідження атеросклерозу (MUSA). Всього у вибірку потрапили 6 814 людей. Інформацію, зібрану в учасників експерименту порівняли з інформацією, зібраною у 705 представників племені цімане, які були старшими за 40 років.

Вчені виявили, що 85% цімане, які взяли участь в експерименті мали показник САС 0. У 13% цімане – показник САС становив від 1 до 100. І лише 3% мали показник САС понад 100. Окрім того, рівень холестерину в крові жителів племені був дуже низьким.

Результати дослідження дозволяють говорити про те, що у громаді мисливців-збирачів цімане найнижчий рівень поширеності коронарного атеросклерозу серед усіх відомих науці популяцій. Також такі хвороби, як ожиріння, гіпертонія та діабет взагалі невідомі племені. Таке міцне здоров'я пов'язують з примітивним, на думку жителя урбанізованої країни, способом життя.

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Мисливець цімане зі здобиччю / Фото The Tsimane Health and Life History Project

Атрофія мозку цімане проходить повільніше, ніж у жителів індустріальних країн

Нове дослідження було опубліковане 26 травня 2021 року. Цього разу вивчали статистичний зв'язок між обсягом мозку та віком представників племені цімане. Отримані результати порівняли з аналогічними даними, отриманими від учасників експерименту із США та Європи.

Зі сторони цімане у дослідженні взяли участь 746 людей: 396 чоловіків та 350 жінок у віці від 40 до 96 років. Завдяки методу комп'ютерної томографії вченим вдалося отримати зображення мозку піддослідних.

Виявилося, що у цімане в порівнянні з жителями США та Європи об'єм мозку з віком зменшується на 70% повільніше. Тобто, мозок жителів племені атрофується та старіє набагато повільніше. Це, своєю чергою, значно зменшує ризики розвитку когнітивних розладів або деменції.

Такі вийняткові показники зумовлюються, на думку вчених, активним способом життя та більш здоровим харчуванням.

Дослідження показує, що цімане виділяються не тільки здоровими серцями, а й здоровим мозком. Отримані результати припускають, що ми можемо серйозно поліпшити здоров'я мозку,

– сказав автор дослідження доктор філософії Гіллард Каплан