Сам процес проходить досить повільно: голодні бактерії Leptospirillum ferriphilum з'їдають металевий цвях за три дні. Однак метод все одно має непогані перспективи до застосування.

Цікаво Проблему дефіциту питної води можна усунути за допомогою вугілля: нове відкриття

Як це працює

Експериментальним шляхом дослідниця вивела простий спосіб – треба попередньо змусити бактерії добряче поголодувати.

Якщо за звичайних умов Leptospirillum ferriphilum будуть розчиняти металевий цвях близько двох місяців, то голодними вони справляються з ним за три дні.

У бактерій спрацьовує свого роду інстинкт – при тривалій відсутності їжі вони переходять у режим максимальної швидкості поглинання всього доступного матеріалу, коли він з'являється.

Реалес хоче застосувати цей підхід, щоб спробувати розчинити величезний кузов кар'єрного самоскида.



Частина самоскида, який Надак Реалес збирається розчинити / Фото MARTIN BERNETTI

Перспективи

Якщо подальші експерименти будуть успішними і виявиться, що бактерії Leptospirillum ferriphilum здатні розчинити таку велику кількість металу, це дозволить країні боротися з проблемою засміченості пустелі Атакама. Річ у тім, що у Чилі великі частини гірничодобувних машин розкидані по всій пустелі, адже в цій галузі турботу про навколишнє середовище завжди ставили на останнє місце: ніхто навіть не намагався належним чином утилізувати зношену техніку і відходи виробництва, їх просто кидали посеред пустелі.

Тож сьогодні нестачі в матеріалах для експериментів у вченої немає. В країні величезна кількість іржавого металу, породи і металевого пилу, перероблення яких ніколи не стане рентабельним. Тому ідея згодувати все це голодним бактеріям виглядає вельми привабливо.

У випадку успіху аналогічний підхід можна буде застосовувати й в інших країнах.