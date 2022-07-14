Що буде, якщо заряджати різні смартфони однією зарядкою

Все більше виробників смартфонів перестають класти в коробку зарядний пристрій. Тож користувачу не залишається нічого іншого, як купувати оригінальну зарядку окремо, шукати альтернативу чи користуватися старим блоком від минулого смартфона. Але що буде, якщо всі члени сім'ї заряджають різні смартфони однією зарядкою? Ми розібралися, як це може вплинути на якість зарядки та батарею.

Оригінальний адаптер

Використання комплектного зарядного пристрою має низку переваг. Виробники не даремно наголошують на важливості користування виключно оригінальними аксесуарами.

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Використовуючи комплектну зарядку ви можете бути впевнені в тому, що ваш смартфон заряджається належно, а з батареєю все буде добре, адже виробник про це подбав. Навіть, якщо щось піде не так, ви завжди зможете звернутися в офіційний сервісний центр. Відповідати ж за дешеві аналоги придбані на ринку за кілька гривень жоден з виробників не може. Навіть якщо ви купуєте не оригінальні аксесуари, слід перевірити сертифікацію та підтримку, хоча ця порада актуальніша для власників смартфонів Apple.

Швидка зарядка

Ще одним важливим аргументом на користь використання саме оригінальної зарядки є технологія швидкої зарядки. Сьогодні на ринку таких технологій є кілька. Практично кожна компанія використовує власні методи швидкої зарядки, усі вони по різному називаються та не підтримують одна одну.

Quick Charge, Pump Express, Turbo Power називають їх по-різному, але це все різновиди швидкої зарядки. Якщо взяти адаптер швидкого заряджання Quick Charge від Qualcomm і підключити до смартфона з Pump Express від MediaTek, то телефон заряджатиметься повільно, з мінімальною потужністю. Тому обов'язково вивчіть сумісність зарядного пристрою, щоб не викинути гроші дарма.



Різні типи швидкої зарядки підтримуються / Фото Xiaomi

Кабель теж важливий аксесуар

Деякі смартфони мають зворотну сумісність, тобто, адаптер Quick Charge підійде до кількох інших стандартів. Але тут варто звернути увагу на кабель: наприклад, швидке заряджання від OnePlus працюватиме тільки з фірмовим кабелем смартфона. Іншими словами, при виборі кабелю звертайте увагу на специфікацію та сумісність швидкої зарядки, адаптера та кабелю, інакше гроші будуть витрачені даремно, а смартфон заряджатиметься повільно, що викличе питання.



Якістю кабелів часто нехтують – це помилка / Фото Unsplash

Як потужність блоку живлення впливає на процес зарядки

Смартфони розробляються так, щоб отримувати потрібну кількість енергії під час заряджання або менше, якщо потужність блоку живлення нижча. Але більше ніж потрібно смартфон точно не зможе прийняти. Якщо ґаджет приймає 25 Вт, а ви підключили швидку зарядку на 60 Вт, пристрій прийме саме 25. Так що, зарядити телефон швидше не вийде. Проте використання потужного зарядного пристрою має свою користь у цьому випадку.

Наприклад, максимальна кількість енергії, що виробляється зарядником під час заряджання, становить 60 Вт, а телефону потрібно 25 Вт. Чим менше енергії потрібно від аксесуара, тим довше він вам прослужить: зарядник менше нагріватиметься, а елементи всередині адаптера менше зношуватимуться. До речі, якщо у вашого телефону швидка зарядка на 60 Вт, а зарядник розрахований лише на 30 Вт, телефон заряджатиметься повільніше, а адаптер грітиметься.

Чи можна заряджати однією зарядкою кілька смартфонів?

Так, але переконайтеся, що це якісний аксесуар від надійного бренду. На ринку навіть існують версії зарядок з кількома USB портами розраховані саме для зарядки двох і більше смартфонів одночасно.



Один адаптер можна використовувати для зарядки різних смартфонів / Фото Unsplash

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Також варто ще раз наголосити на якості кабелів. Ідеально, якщо вам вдалося зберегти рідний кабель з коробки спеціально для вашого смартфона. В іншому випадку краще проконсультуватися у фахівця під час купівлі зарядки та кабелю конкретно для вашої моделі смартфона. Або ж самі уважно вивчіть інструкцію та оберіть аксесуари, які відповідають вимогам виробника.