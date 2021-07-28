Чи можна користуватися смартфоном під час грози

Нещодавно в Україні оголосили чергове штормове попередження. Тож потрібно бути вкраї обачним, особливо на вулиці. Гіпотеза про те, що мобільний телефон притягує блискавки з'явилася у 2006 році. З тих пір її кілька разів спростовували, однак люди досі впевнені, що це небезпечно. Напевно, ви теж чули схожі поради. Сьогодні ми розберемося, чи можна користуватися смартфоном в грозу.

Одразу варто зазначити, що виробники не рекомендують користуватися телефоном під час грози. Хоча б з тієї причини, що атмосфера суттєво гірше проводить радіохвилі під час грози, а тому зв'язок погіршується. Крім того з'являються перешкоди або сторонні шуми.

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Однак це лише рекомендація, якої можна не дотримуватися, крім того вона стосується лише якості зв'язку і аж ніяк не попереджає про небезпеку пов'язану із можливим влучанням блискавки у вас в момент використання пристрою у шторм.

То чи можна користуватися смартфоном в грозу?

У грозу часто пропадає сигнал, і користувачі, які перебувають у зоні з низьким рівнем покриття при погіршенні сигналу часто піднімають пристрій вгору, щоб "зловити сигнал". Це погана ідея, навіть попри те, що "зловити" блискавку у полі складніше, ніж у місті.

Одне можна сказати напевне – якщо немає термінової необхідності – намагайтеся уникати користуванн смартфоном в негоду на вулиці.

Чи потрібно вимикати смартфон під час грози?

Доказів про те, що вимикання телефону під час грози зменшує ризик влучання блискавки, немає. Однак електрична енергія блискавки здатна спровокувати коротке замикання. Це може привести до поломки або займання акумулятора вашого смартфона.

Тобто все, що вам загрожує – це коротке замикання через стрибки напруги. Тож що справді варто зробити, так це відключити телефон від зарядного пристрою в момент грози.

Яку небезпеку становить використання смартфона в грозу

Є безліч задокументованих випадків ураження блискавкою людей, які використовували смартфон в грозу.

Не так давно був випадок в Англії, коли велосипедисти потрапили під проливний дощ і сховалися під деревом. Вони вирішили зробити селфі. Усі троє членів сім'ї опинилися в лікарні з травмами різного ступеня важкості.

Три роки тому у Вісконсині дівчина брала участь у музичному фестивалі і під час розмови по смартфону отримала удар блискавкою. Розряд блискавки припав точно у вухо і пройшов через все тіло.

12 років тому у Росії підлітка вбила блискавка. Тіло було обвуглене, а в руках був затиснутий телефон. Тоді у лікарів не було сумнівів у тому, що винним у трагедії є саме смартфон.

Водночас експерти вважають, що прямого зв'язку між смартфоном і ударом блискавки немає у жодному із задокументованих випадків.

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Наскільки небезпечним є використання смартфона в грозу / Фото Unsplash

Що кажуть вчені

Незалежні дослідження не змогли довести, що смартфон може стати причиною попадання блискавки – адже блискавка може змінити траєкторію у будь-який момент і на це впливає чимало факторів.

Щоб зрозуміти, чи можна говорити по телефону в грозу, важливо зрозуміти природу виникнення блискавки.

Як "працює" блискавка

Під час грози між поверхнею землі і грозовою хмарою виникає електростатичне поле, яке викликає поляризацію об'єктів, що розташовані на землі або поблизу неї. Повітря є діелектриком, однак під час дощу або просто сирої погоди провідність струму у нього збільшується. Коли у будь-якого предмета на землі накопичується заряд, і він перевищує напруженість повітря, формується розряд, і блискавка б'є в об'єкт.

Але чи може смартфон створити таке статичне поле і мати таку поляризацію, щоб удар припадав саме на нього? Самостійно не може. Напруженість поля у мобільного телефону настільки мала, що по суті нею можна знехтувати.

Звичайно, в момент дзвінка сила електростатичного поля зростає, але не настільки, щоб притягнути блискавку. Тим більше, що більшість телефонів мають пластиковий корпус, який сам є діелектриком.

Деякі фізики висувають припущення, що смартфон все ж може стати ініціатором попадання блискавки, але для цього повинні виконуватися дві умови.

По-перше, людина повинна перебувати поруч з металевим предметом, який стане центром формування електростатичного поля.

По-друге, на смартфон має надійти дзвінок (або ви повинні здійснити його самі). У цей момент, теоретично, поле навколо телефону різко збільшується, і розряд блискавки перенаправиться з металевого предмета на пристрій.

Однак це всього лише гіпотеза, не підтверджена фактами, тому вірити в неї чи ні, вирішувати вам.

У будь-якому випадку, користуватися телефоном в грозу чи ні – це ваша особиста справа. Не забувайте уникати високих і відкритих місць, дерев і тримайтеся подалі від ліній електропередач.