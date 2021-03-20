Червоне та зелене світло, а потім вибух: на Кубі впав метеорит – фото

Джерело:Cubadebate
Неподалік міста Моа, що розташоване на сході Куби, впав та вибухнув метеорит. Інцидент стався у п'ятницю, 19 березня.
Місцеві мешканці стверджують, що спершу помітили червоне та біле світло, а після його зниження стався гучний вибух.
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Керівник Національної сейсмологічної служби Аранго Аріас підтвердив інформацію про падіння космічного тіла.
За даними датчиків, це не вибух земного походження, оскільки це була подія з такими характеристиками, наша техніка зафіксувала ударну хвилю,
– сказав він.
На сході Куби впав метеорит / Фото з твітера Alex-2011
Метеорит – це тверде небесне тіло, що впало на поверхню Землі або іншого космічного тіла з космосу.
За добу на Землю падає 5 – 6 тонн метеоритів, більшість з них згорає в атмосфері нашої планети.