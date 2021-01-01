Першого січня 2021 року компанія Xiaomi відкрила у Китаї продажі свого нового флагмана Mi 11. Девайс на місцевому ринку доступний у двох варіантах: з адаптером живлення в комплекті і без нього. Модель стала шалено популярною та в перші кілька хвилин продалась рекордним тиражем.

Всього за п'ять хвилин клієнти придбали 350 000 одиниць смартфонів на загальну суму 229 603 545 доларів, повідомляє 24 канал.

Цікаво У користувачів Xiaomi знову проблеми після оновлення MIUI

Кількість проданих Mi 11 розкрив Цзен Сюечжун, віце-президент Xiaomi Group і президент підрозділу мобільних телефонів.

Що відомо про Xiaomi Mi 11

Смартфон був представлений 28 грудня і вже тоді всі доступні екземпляри для попереднього замовлення розкупили всього за 30 секунд. Це перший флагман Xiaomi на базі нового процесора Snapdragon 888. Крім того, у телефона, за заявою виробника, один з найсучасніших дисплеїв в індустрії з матрицею AMOLED, роздільною здатністю 2K, частотою оновлення 120 Гц, а також з підтримкою HDR10+ і 10-бітових кольорів. Щільність пікселів при цьому становить 515 точок на дюйм. А ще у смартфона є сканер відбитків пальців, який дозволяє моніторити пульс.

У лівому верхньому кутку екрану Mi 11 є виріз під фронтальну камеру. Блок камер квадратної форми складається з головного датчика на 108 Мп (є оптична стабілізація), який підтримує просунутий режим нічної зйомки. На додаток тут є ультраширококутний сенсор на 13 і 5-мегапіксельний макро об'єктив.

Живиться Xiaomi Mi 11 від батареї ємністю 4600 мАг. У наявності підтримка швидкої провідної зарядки на 55 Вт, бездротової 50 Вт і реверсивної на 10 Вт. Пам'ять – 8/12 ГБ ОЗУ і 128/256 ПЗУ. Подвійні стереодинаміки від Harman Kardon.

Крім звичайних версій, Mi 11 можна буде купити у варіанті з покриттям зі шкіри на задній кришці, а також у версії Special Edition.