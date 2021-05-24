В Японії зламали додаток для знайомств: більше мільйона постраждалих

У Японії хакери змогли зламати популярний додаток для знайомств Omiai. Ним користуються до 7 мільйонів людей. Через цю подію особисті дані багатьох клієнтів були вкрадені.

Власником додатку Omiai є підприємство Net Marketing Co. Саме його представники заявили, що у квітні 2021 року вони виявили несанкціонований доступ до сервера, де зберігалися дані користувачів. Зловмисники встигли поцупити особисті дані 1,71 мільйона користувачів. Разом з особистими даними були викрадені фотографії паспортів та водійських прав, які люди надсилали, щоб засвідчити свій вік.

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Викрали дані 1,71 мільйона користувачів / Фото NASA

На фоні інциденту вартість акцій компанії Net Marketing Co впала на 19,34%.

Та попри втрату даних, найстрашнішого вдалося уникнути. А саме – викрадення фінансової інформації. У Net Marketing Co заявили, що дані про кредитні картки зберігаються та опрацьовуються окремо через спеціалізовані банківські установи.