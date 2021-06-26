Через збій у роботі "Приватбанку" клієнтам списало гроші з рахунків
Джерело:фейсбук Олег Серга
У "Приватбанку" заявили про масштабний збій у системі, який стався 26 червня. Через нього у деяких клієнтів банку повторно списалися кошти.
Як розповів прессекретар банку Олег Серга, у клієнтів банку повторно списалися гроші з карток по операціях 23 – 24 червня.
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За його словами, здебільшого повторно списалися невеликі суми поточних операцій, окремих транзакцій.
Прошу вибачення у деяких клієнтів нашого банку. Наші фахівці працюють над розв'язанням проблеми. Некоректно списані суми будуть повернені протягом доби,
– наголосив Серга.
Раніше деякі клієнти банку почали скаржитися на списання коштів з рахунків. Суми доволі різні – від 110 гривень до 1000.
Зауважимо, що "Приватбанк" – один з найбільших банків України. Займає провідні позиції за всіма фінансовими показниками в галузі.