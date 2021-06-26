Через збій у роботі "Приватбанку" клієнтам списало гроші з рахунків

У "Приватбанку" заявили про масштабний збій у системі, який стався 26 червня. Через нього у деяких клієнтів банку повторно списалися кошти.

Як розповів прессекретар банку Олег Серга, у клієнтів банку повторно списалися гроші з карток по операціях 23 – 24 червня.

Важливо У роботі Google стався глобальний збій

За його словами, здебільшого повторно списалися невеликі суми поточних операцій, окремих транзакцій.

Прошу вибачення у деяких клієнтів нашого банку. Наші фахівці працюють над розв'язанням проблеми. Некоректно списані суми будуть повернені протягом доби,

– наголосив Серга.

Раніше деякі клієнти банку почали скаржитися на списання коштів з рахунків. Суми доволі різні – від 110 гривень до 1000.

Зауважимо, що "Приватбанк" – один з найбільших банків України. Займає провідні позиції за всіма фінансовими показниками в галузі.