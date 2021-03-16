Через заражені електронні листи шахраї заробили 5 мільйонів гривень

У Києві викрили групу шахраїв, які поширювали електронні листи зі шкідливим програмним забезпеченням. Таким чином хакери заробили понад 5 мільйонів гривень.

Групу хакерів викрили представники кіберполіції. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми за статтями про крадіжку, несанкціоноване втручання в роботу ПК та шахрайстві.

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Як діяли хакери

Зловмисники розсилали на листи на електронні адреси компаній і підприємців. Там було сказано про необхідність оплати послуг або надання інформації державним органам. При цьому з листом прикріплені архіви з документами, що містять віруси

Якщо заражений лист відкривали, то шахраї отримували віддалений доступ до комп'ютерів бухгалтерів та директорів компаній.

Далі вони створювали платіжні доручення від імені юридичних і фізичних осіб, а після цього переводили в готівку гроші.