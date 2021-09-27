Відомий британський астроном-любитель Деміан Піч повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, що будинок та дві обсерваторії його друга Енріко Енцманна був знищений потоками лави. Разом з цим були втрачені два телескопи: ASA 500-мм f/15 системи Кассегрена та ASA 760-мм системи Річі-Кретьєна.

Читайте за темою Виверження вулкану на Канарах: влада закрила аеропорт, рейси скасовані



Знищений будинок та обсерваторія Енріко Енцманна / Фото фейсбук астрофотографа Деміан Піч

Виверження вулкану Кумбре-В'єха

Кумбре-В'єха – це один з найбільш активних вулканів Канарського архіпелагу. Вулкан розташований на острові Пальма.

Астрофотограф Деміан Піч останні "пару років" робив світлини з використанням телескопів на вулканічному острові. Мова йде саме про телескопи Енріко Енцманна.



Марс, сфотографований Деміаном Пічем та Енріко Енцманном / Фото сайт Деміана Піча

Та якщо любительську обсерваторію спіткало лихо, то велика обсерваторія Рок-де-лос-Мучачос продовжує свою роботу. Все завдяки зручному розташуванню в стороні від вулкана Кумбре-В'єха та великій висоті.

Рок-де-лос-Мучачос вивчає хмари, які утворилися через виверження та веде спостереження за атмосферними феноменами. Іноді телескопи припиняють роботу через високий рівень попелу у повітрі, але це стається не часто.

Більше інформації про виверження вулканів.