Новий фільм про Джеймса Бонда "Не час помирати" (No Time to Die) знову переносять. Фільм мав вийти ще в квітні 2019 року. Спочатку його перенесли через пандемію, а зараз на заваді стали смартфони Nokia.

Джерело: GSM Arena

У чому зв'язок

Річ у тому, що компанія HMD Global, яка випускає смартфони під брендом Nokia, має рекламний договір із фільмом. Тож смартфони компанії мають бути представлені у "Не час помирати".

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Загалом, цьому фільмі представлена ​​реклама продуктів багатьох брендів. Однак через те, проте через те, що вихід блокбастера відклали, деякі технології та продукти, показані у фільмі, застаріли.

Звичайно, компанії, які просувають свої новинки в фільмах, хочуть, щоб зірки користувалися найактуальнішими продуктами.

Тож інсайдер з кіноіндустрії повідомляє, що деякі сцени з фільму доведеться істотно переробити. У фільмі спочатку повинен був з'явитися смартфон Nokia 8.3 5G, проте він вийшов минулої осені, тому Джеймсу Бонду доведеться користуватись новішим смартфоном. Однак яким саме, поки невідомо.

Джерело додає, що рекламні продукти, показані у фільмі, повинні бути ретельно відретушовані, а сцени перезняті або відредаговані з додаванням нових продуктів, згідно з вимогами рекламних брендів.

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Нова дата анонсу

Точної інформації про це поки немає. Однак. за чутками, вихід стрічки тепер очікується в жовтні 2021 року.