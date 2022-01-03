Загалом було втрачено 34 мільйони файлів від 14 дослідницьких груп. Вони стерлися як із системи, так і з файлу резервного копіювання.

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Що сталося

Як пише джерело, причина у помилці програмістів, які обслуговують суперкомп'ютер.

Система резервного копіювання (СРК) перевантажилася під час оновлення bash-скрипта. Він задіяний у процесі резервного копіювання і відповідає за видалення старих журналів, що фіксують дії програми.

Нову версію скрипта записували поверх старого якраз в той момент, коли старий скрипт вже почав працювати. Експерти з Japan Hewlett Packard кажуть, що через цю накладку значення змінних були загублені, новий скрипт завантажився не повністю, тому віддалилися файли, а не старі журнали.

Помилку, допущену десь у проміжку між 14 і 16 грудня "через неуважність", ніхто не помітив.

У підсумку, частина даних зі сховища була випадково видалена, а саме — близько 77 терабайтів.

Постраждали файли 14-ти різних груп користувачів.

Більшість файлів, а саме для десяти груп, підлягають відновленню. Однак файли чотирьох втрачені назавжди.

Щиро перепрошуємо за доставлені незручності. Ми постараємося зробити так, щоб надалі подібна ситуація не повторилася,

— йдеться в офіційному повідомленні Кіотського університету.

Процес резервного копіювання наразі зупинено. Співробітники університету планують відновити його до кінця січня після виправлення проблеми та впровадження заходів щодо запобігання повторної помилки.