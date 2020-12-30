У США чоловік провів 10 днів у в'язниці через помилки програмного забезпечення для розпізнавання осіб. Після інциденту постраждалий вже подав до суду на поліцію Нью-Джерсі.

Поліція "упізнала" постраждалого за допомогою спірної програми для розпізнавання осіб Clearview AI, повідомляє Futirism.

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Детальніше про інцидент

Конфлікт трапився у січні 2019 року. Тоді поліція міста Вудбрідж висунула Ніджерові Парксу звинувачення у низці злочинів, зокрема пограбування магазину і напад при обтяжуючих обставинах. Однак, за словами Паркса, він навіть жодного разу не бував в цьому місті.

Почувши про ордер на арешт, чоловік поїхав у відділок, але поліцейські одразу заарештували Паркса. Після допиту він потрапив до в'язниці на 10 днів. Та суд вирішив відпустити Паркса через відсутність вагомих доказів проти нього.

Після цього Паркс подав цивільний позов проти місцевої поліції. До речі, через рік, у січні 2020 року, використання системи заборонили після переоцінки її роботи.