Як повідомляє джерело, квитки зробили доступними для продажу об 11:00 2 серпня. Ажіотаж був таким шаленим, що проблеми з доступом виникли ще до цього.

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Всі хочуть квиток

На щастя, виправлення проблеми із сайтом не зайняло надто багато часу. Як заявила Ребекка Бургман, представниця Visitor Complex, що надає послугу, затримки в роботі сайту вдалося швидко виправити.

Повідомляється, що за 2,5 години повністю розпродали два з трьох запланованих пакетів квитків.

Кожен такий пакет дає 2-денний вхід до комплексу відвідувачів космічного центру Кеннеді й пропонує відвідати спеціальні заходи, виставки та пам’ятки, розташовані в головному комплексі для відвідувачів.

Кожна з трьох визначених зон перегляду матиме прямі коментарі до запуску від експертів і великі екрани для потокового відео.

Відстань від точки запуску складає приблизно 12,9 кілометра.

Ціна квитка становить 99 доларів без податків.

Загалом на узбережжі Флориди очікується понад 100 000 людей, які зберуться подивитись на історичну подію. ЗМІ пишуть, що багато пляжних готелів повністю розпродали свої номери. Ажіотаж очікується не лише до та під час запуску, а й навіть після. Видання space.com пише, що свого часу запуски SpaceX Crew Dragon привернули до 250 000 людей. Для туристів доступні понад 10 000 готельних номерів і 4 500 місць для оренди. Додаткові відвідувачі зможуть приїхати з сусідніх округів без ночівлі.