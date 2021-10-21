Через месенджери розповсюджують вірус: як не потрапити у пастку

Зловмисники навчилися вміло ховати сайти з вірусами так, щоб пересічний користувач мережі їх не виявив. Небезпек в такому випадку безліч, але головні – це втрата персональних даних та можлива крадіжка коштів з банківських карток. На "Новій пошті" попереджають, що зловмисники почали використовувати їх у своїх негідних цілях.

Про небезпечний вірус розповіла на своїй сторінці у фейсбуці директор з управління репутацією та маркетингом "Нової пошти" Олена Плахова. Зловмисники кидають посилання людям, маскуючи його під сайт "Нової пошти", проте саме посилання веде на невідомий фішинговий ресурс. Олена попереджає, що натиснувши кнопку та перейшовши за посиланням, ви отримаєте вірус.

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Посилання на сторонній ресурс маскують під сайт "Нової пошти" / Фото з фейсбуку Олени Плахової

Текст публікації Олени Плахової:

Останні дві години мені в месенджери валяться посилання та картинки про черговий обман людей. Валяться мені, тому що шахраї поставили там ім'я "Нова пошта", картинку, і в адресі сайту типу: dyheg.cf після слеша написали наше ім'я так, що в мобільних пристроях воно показується як наша офіційна адреса.

Народ, офіційно інформую – це фішинг.

Ми припускаємо, що коли хтось клацає на посилання, на сайті зловмисників йде аналіз операційної системи мобільного пристрою, після чого той, хто натиснув отримує відповідну ін'єкцію з вірусом для цієї ОС. Вірус у мобільному пристрої розмножується, шляхом відправляння СМС усім контактам власника пристрою з майже унікальними посиланнями на ті ж сайти для вірус-ін'єкцій.

Ми ідентифікували вже близько десятка таких фішингових сайтів і в процесі їх блокування. Але прошу вас, не переходьте за посиланням і не беріть участі в цьому обмані.