Газонокосарка зіткнулась зі старим трубопроводом, спричинивши масштабний витік нафти

Старий нафтопровід в окрузі Честер, штат Теннессі, постраждав від зіткнення з потужною газонокосаркою. Аварія спричинила значний витік нафти поблизу дикої природи та джерел питної води.

Згідно з результатами федерального розслідування, аварія спричинила прокол у трубі 72-річного нафтопроводу. І хоча це називають невеликою дірою, тиск усередині був таким високим, що призвів до витоку 182 000 галонів сирої нафти (4345 барелів).

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Що відомо про інцидент

Як зазначає джерело, після останніх законів на користь нафтових компаній, оператори посилили тиск у трубах, щоб перекачувати більше сировини.

Відомо, що розлив нафти коштував 4,7 мільйона доларів .

. Імовірно, сталевий трубопровід був "оголений через втрату покриття".

Робітник, який поряд з трубопроводом очищав рослинність промисловою газонокосаркою для компанії Mid-Valley Pipeline Company, зачепив конструкцію й утворив діру розміром майже 18 сантиметрів.

3300 барелів нафти досягли сусіднього міста Хорс-Крік.

Розслідування також зазначає, що "компанія добре відреагувала на інцидент". Наразі велика частина наслідків аварії, що відбулася ще в червні, вже ліквідована. Очистка включала розкопки ґрунту приблизно на шість футів униз і висмоктування нафти зі струмка через шланг. На прибирання вплинули й погодні умови: зазначається, що посуха допомогла легше долати розлив.

Це другий за величиною розлив сирої нафти в Теннессі на сьогодні. Він уже вплинув на місцеву воду, ґрунт і дику природу. Повідомляється, що серед постраждалих видів є черепахи, риба, деякі наземні тварини. Для людей загрози немає. Подібний розлив у Теннессі відбувся також у 1988 році.