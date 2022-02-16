Через 15 років після запуску: Meta перейменувала стрічку новин Facebook

Компанія Meta, що володіє соцмережею Facebook, вирішила перейменувати "Новинну стрічку" (News feed). Саме її користувачі бачать першою щодня після того, як входять на сайт соцмережі чи у додатку.

Як тепер називатиметься стрічка новин у Facebook

Назва "Новинна стрічка" використовувалася з того часу, як ця функція була вперше представлена понад 15 років тому. Тепер же назву скоротили до лаконічного "Стрічка" (Feed).

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Чому Meta перейменувала стрічку новин

Річ у тім, що стрічка новин втратила своє первинне значення і її стара назва не повною мірою відображає суть основного інтерфейсу соцмережі. За словами Meta, "зміна назви має краще відображати різноманітність контенту, яку люди бачать у своїх стрічках".

Зміна назви стрічки ніяк не вплине на роботу соцмережі і користувачі не помітять практично нічого нового.

У службовій записці для співробітників Meta зазначила, що назва "Новинна стрічка" часто змушує людей думати, що це місце для новин, а не постів від друзів. Ребрендинг покликаний змінити сприйняття користувачами того, який контент їм пропонує соціальна мережа.

Facebook та новини

Ребрендинг відображає непрості стосунки Facebook із поширенням новин. Дослідження показали, що дезінформація на платформі отримує набагато більше уваги, ніж публікації на основі фактів. Регулюючі органи вивчають, як соцмережа ранжує контент, і як це впливає на його поширення.

Зі свого боку, Meta заявляє. що працює над скороченням політичного контенту у Facebook, оскільки її власне дослідження показало, що алгоритми стрічки можуть навіть політиків підштовхнути до радикальніших позицій.