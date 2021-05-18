Після перемоги на турнірі UFC 262 над легендарним Тоні Фергюсоном новий чемпіон Беніл Даріуш дав інтерв'ю Джо Рогану. У ньому він неочікувано викликав на бій засновника Tesla Ілона Маска.

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Що відбувається

Даріуш спочатку присвятив перемогу Ісусу Христу, а потім заявив, що йому є, кого викликати на бій наступним. Чемпіон здивував усіх, назвавши ім'я генерального директора SpaceX і Tesla.

Річ у тім, що Даріуш чекає замовлений автомобіль Tesla вже пів року, і йому це не подобається.

Джо, я хочу викликати твого приятеля, Ілона. Ілон Маск! Де моя машина, бро? Я чекаю пів року, у мене буде дитина, мені потрібна хороша машина для моєї дочки. Ну ж, Ілоне! Дай мені мою машину",

– сказав спортсмен.

На пресконференції після бою Даріуш розповів про ситуацію детальніше: "У грудні я замовив свій електромобіль. Мені сказали, що я купую найбезпечнішу машину, найкращу машину для вагітної дружини. І я все ще чекаю. Ілоне, в чому справа? Машину обіцяли доставити в березні, а скоро вже червень. Я хочу свою машину. Я великий шанувальник Ілона, але це неповага".

Ілон Маск прокоментував ситуацію в соцмережі Twitter. Він вибачився за затримку і пообіцяв, що Беніл Даріуш скоро отримає свій автомобіль.