Департамент транспортних засобів Каліфорнії (DMV) поширив пам'ятку, у якій спирається на власну оцінку ступеня готовності автопілота фахівцями Tesla. За словами джерела, чинний рівень розвитку систем активної допомоги водієві Tesla відповідає від сили другому рівню автономності за класифікацією SAE.

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Як працює "автопілот" Tesla зараз

Наразі водії Tesla зобов'язані постійно контролювати поведінку автоматики, про повну автономність мова не йде. Компанія завжди попереджає про цей факт і наголошує, що довіряти автівці керувати самостійно не можна. Саме тому, система допомоги водію має безліч запобіжних функцій, однак, власники автівок Tesla придумали низку способів, як можна обійти ці обмеження, чим постійно наражають себе на небезпеку.

У Tesla вважають, що Маск перебільшує

Представники Tesla, самі визнають факт екстраполяції можливостей своїх систем главою компанії, коли він говорить про ймовірності введення в комерційну експлуатацію автопілота вищого, п'ятого рівня до кінця поточного року. Щонайменше, компанія не може гарантувати, що такий прогрес буде досягнутий в цьому році.

На думку влади Каліфорнії, подібні розбіжності в оцінках і заявах з боку Tesla можуть створювати у споживачів помилкове уявлення про можливості техніки, що може привести до трагічних наслідків.

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Ілон Маск не раз заявляв, що автоматика Tesla вже в рази безпечніша від реального водія, але кожен з інцидентів за участю електромобілів марки привертає серйозну суспільну увагу (хоча практично в сіх випадках серйозних аварій досі винні водії, а не автоматика).