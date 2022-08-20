Який вік астероїда Рюгу

Вчені встановили, що деяким частинкам пилу з Рюгу 7 мільярдів років, тобто вони на 2,5 мільярда років старші за Сонце. При цьому сам астероїд відносно молодий – йому приблизно 9 мільйонів років плюс-мінус 2,5 мільйона. Де і як на нього потрапив такий давній пил, поки не зрозуміло. І це єдина загадка Рюгу.

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Як встановили вік часточок астероїда

Вчені визначили вік ґрунту за ізотопним підписом – співвідношенням стабільних і нестабільних радіоактивних ізотопів у матеріалі. І з'ясували, що різні види крихт потрапили на астероїд з різних типів зірок і ведуть своє походження від різних зіркових процесів.

Вивчаючи пил із Рюгу, дослідники порівняли його з частинками, виявленими у вуглецевих хондритах, кам'яних метеоритах, виявлених на Землі. Вчені зазначили, що серед них є незначна кількість частинок – лише 5% – вік яких перевищує вік Сонячної системи. Деяким із них 7 мільярдів років. І окремі зерна ґрунту з Рюгу ідентичні, тобто теж старші за наше Сонце, якому приблизно 4,5 мільярда років. При цьому сам астероїд суттєво молодший.

Цікаво також, що деякі зі знайдених на астероїді частинок, зокрема силікати, дуже тендітні. Можна припустити, що їх щось захищало від руйнівного впливу Сонця. Швидше за все, колись астероїд був більшим об'єктом, який поступово розпався на частини.

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Місія до астероїда Рюгу

Зонд "Хаябуса-2" розпочав свій політ у 2014, а через рік зустрівся з навколоземним астероїдом 162173 "Рюгу" діаметром менше кілометра. Покружлявши навколо нього два роки, апарат опустився на поверхню та зібрав зразки ґрунту. Потім він злетів і вирушив у зворотний шлях, щоб наприкінці 2020 року скинути на Землю капсулу зі зразками.