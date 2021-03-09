Частиною майбутніх VR-гарнітур Facebook будуть реалістичні цифрові аватари

Джерело:The Information
Майбутні VR-гарнітури від компанії Facebook зможуть створювати більш реалістичні цифрові аватари, здатні якісно і природно передавати емоції і міміку користувачів. Про це заявив Марк Цукерберг.
У тому ж інтерв'ю, яке глава соціальної мережі Facebook дав виданню The Information, розповівши про технологічне майбутнє туризму, він поділився думками про те, яким бачить майбутнє ринку віртуальної та доповненої реальності в найближчі десять років.
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Від нових версій VR-гарнітур я дуже чекаю вбудованої технології відстеження обличчя й очей користувача. Перебуваючи у віртуальному середовищі, ви хочете переконливіше демонструвати свою присутність. Тому було б непогано, якщо гарнітури будуть оснащуватися всіма необхідними сенсорами, що дозволяють генерувати реалістичні аватари користувача,
– зазначив Цукерберг, додавши, що без нових апаратних технологій втілити цю ідею неможливо.
Компанія Oculus, яка належить Facebook і займається випуском гарнітур, вже обмірковує, якими будуть моделі Quest 3 і Quest 4. І вже цього року покаже наступне покоління більш реалістичних цифрових аватарів.
Не думаємо, що люди захочуть, щоб їм свердлили череп просто для того, щоб потім користуватися віртуальною або доповненою реальністю,
— каже Марк Цукерберг.
На його думку, Neuralink дійсно має великий потенціал у практичних завданнях, особливо в медицині та розробці технологій для управління штучними протезами. Але зрештою не вважає, що цей пристрій найближчим часом стане частиною споживчого ринку.