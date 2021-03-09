Частиною майбутніх VR-гарнітур Facebook будуть реалістичні цифрові аватари

Майбутні VR-гарнітури від компанії Facebook зможуть створювати більш реалістичні цифрові аватари, здатні якісно і природно передавати емоції і міміку користувачів. Про це заявив Марк Цукерберг.

У тому ж інтерв'ю, яке глава соціальної мережі Facebook дав виданню The Information, розповівши про технологічне майбутнє туризму, він поділився думками про те, яким бачить майбутнє ринку віртуальної та доповненої реальності в найближчі десять років.

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Чого очікувати від технологій віртуальної реальності

Від нових версій VR-гарнітур я дуже чекаю вбудованої технології відстеження обличчя й очей користувача. Перебуваючи у віртуальному середовищі, ви хочете переконливіше демонструвати свою присутність. Тому було б непогано, якщо гарнітури будуть оснащуватися всіма необхідними сенсорами, що дозволяють генерувати реалістичні аватари користувача,

– зазначив Цукерберг, додавши, що без нових апаратних технологій втілити цю ідею неможливо.

Що стосується VR, то одним з найважливіших завдань Цукерберг зараз вбачає необхідність помістити в компактну гарнітуру більше сенсорів, які забезпечать якісно новий рівень і кращий досвід спілкування у віртуальному просторі.

Якщо інженери впораються зі своїм завданням, VR-гарнітури зможуть створювати реалістичні цифрові аватари людей, які дозволять встановлювати справжній зоровий контакт і демонструвати правдоподібні емоції.

Він порівняв бажану якість майбутніх цифрових аватарів з технологією MetaHuman від компанії Epic, що дозволяє створювати дуже реалістичні віртуальні обличчя. Про неї ми також писали раніше.

Компанія Oculus, яка належить Facebook і займається випуском гарнітур, вже обмірковує, якими будуть моделі Quest 3 і Quest 4. І вже цього року покаже наступне покоління більш реалістичних цифрових аватарів.

Інші проєкти Facebook

Компанія останнім часом проявляє інтерес до доповненої реальності (AR). Цього року Facebook збирається випустити розумні окуляри, проте Цукерберг зазначив, що в пристрої не будуть реалізовані стандартні AR-елементи.

Також глава соціальної мережі торкнувся питання про покупку компанії CTRL-Labs, яка розробляє спеціальні високотехнологічні браслети, здатні зчитувати нейронну активність з фізичних жестів і переводити ці сигнали в комп'ютерні команди. Дані пристрої можна назвати неінвазивною альтернативою розробці компанії Neuralink Ілона Маска.

Не думаємо, що люди захочуть, щоб їм свердлили череп просто для того, щоб потім користуватися віртуальною або доповненою реальністю,

— каже Марк Цукерберг.

На його думку, Neuralink дійсно має великий потенціал у практичних завданнях, особливо в медицині та розробці технологій для управління штучними протезами. Але зрештою не вважає, що цей пристрій найближчим часом стане частиною споживчого ринку.