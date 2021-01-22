До кінця року очікується реліз операційної системи від Microsoft – Windows 10X, яка стане конкурентом Chrom OS. У мережі вже є демонстрація її роботи, в тому числі і на планшеті Surface Pro 7. Як виявилося, користувачі звичайної Windows 10 вже можуть доторкнутися до частинці майбутньої ОС на своїх комп'ютерах.

В останні місяці Microsoft почала активно переносити різні зміни з Windows 10Х в звичайну "десятку". Наприклад, розробнику під ніком NTDEV вдалося активувати в останній тестовій збірці Windows 10 завантажувальну анімацію з новою ОС.

Цікаво Windows 10X злили в інтернет: операційну систему можна завантажити та встановити

Що додали у Windows 10 з нової ОС від Microsoft

Зокрема, замість раніше звичної анімації користувача зустрічає оновлена анімація завантаження системи.

Включити її можна на збірках 20279 і 21292. Для цього необхідно активувати спеціальний ключ реєстру за адресою HKLM\System\ControlSet001\Control\BootControl, додавши DWORD. Для більшої зручності NTDEV створив завантажувальний файл, який все робить автоматично при запуску.

Нова анімація завантаження Windows 10, відео:

Ще раз відзначимо, що цей метод працює тільки в тестових збірках Windows 10. Крім того, будь-які подібні дії ви робите на свій страх і ризик.