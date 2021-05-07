Нагадаємо, що 29 квітня був запущений базовий модуль Tianhe ("Чумацький шлях") майбутньої китайської космічної станції "Небесний палац". Після виведення модуля на орбіту ракета почала неконтрольоване падіння на Землю.

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Чому падіння ракети може бути небезпечним

Падаючий ступінь ракети не має засобів активного маневрування, через що здійснює некероване сходження. Висота орбіти об'єкта стійко скорочується. За даними моніторингу, за останню добу її апогей зменшився ще на 18 кілометрів і становить 267 кілометрів, а перигей – на 3 км, до 156 кілометри.

Важливо. Частина конструкцій ступеня згорить у щільних шарах атмосфери, проте окремі вогнетривкі елементи конструкції можуть досягти земної поверхні. Згідно з розрахунками, станом на 7 травня 2021 року об'єкт може увійти в атмосферу Землі над Тихим океаном вночі 9 травня.

Російська космічна компанія "Роскосмос" моніторить рух першого ступеня китайської ракети орбітою та опублікувала карту приблизної зони падіння уламків першого ступеня. Можлива область падіння охоплює екваторіальну і тропічну зони планети.



Зона можливого падіння уламків / Фото "Роскосмос"

Реакція США

Свою заяву з приводу падіння китайської ракети опублікували і Сполучені Штати Америки.

Ми хочемо взаємодіяти з міжнародною спільнотою з метою стимулювання відповідальної поведінки у космічному просторі. Це в загальних інтересах усіх націй – забезпечення безпеки, стабільності та сталого освоєння космічного простору,

– заявила Джен Дженніфер Псакі, прессекретар Білого дому.