Презентація новинки відбулась на виставці електроніки CES 2022 у Лас-Вегасі. Гігантський ігровий монітор отримав назву Odyssey Ark.

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Odyssey Ark: що про нього відомо

Пристрій отримав рекордну для продуктів свого класу діагональ екрану 55 дюймів (1,37 метра) зі співвідношенням сторін 16:9.

З Odyssey Ark можна працювати в альбомній або портретній орієнтації – кріплення дозволяє повертати монітор у будь-який момент.

Судячи зі знімків з виставки, у портретному режимі дисплей настільки великий, що користувачам доведеться задерти голову, щоб побачити, що знаходиться зверху.

Головна особливість новинки – регульована вигнута матриця: користувачі зможуть змінювати її кут так, як їм буде зручно. Виробник поки не розкриває технологію, за допомогою якої створена матриця, а також максимальні кути вигину, але на знімках монітор зігнутий під кутом 35-40 градусів.



Монітор Odyssey Ark від Samsung / Фото Tim Schofield

У портретному (вертикальному) режимі, як видно на фотографіях і відео з CES 2022, в монітор вміщаються до трьох робочих столів, де одночасно відкриті відеочат і комп'ютерні ігри.

Монітор Odyssey Ark від Samsung / Фото Tim Schofield

Монітор схожий на рекламний щит або величезний смартфон. У звичному горизонтальному положенні екран показує один робочий стіл.



Монітор Odyssey Ark від Samsung / Фото Tim Schofield

Поведінка Odyssey Ark при повороті регулюється з бездротового пульта управління: екран можна розділити на простори довільних розмірів не тільки в портретній, але і в альбомній орієнтації, пише The Verge.



Монітор Odyssey Ark від Samsung і його пульт управління / Фото Samsung

Odyssey Ark подається виробником як ідеальний інструмент для геймерів і дизайнерів. Samsung поки не розкриває технічні характеристики гігантського монітора, так само як і його ціну.



Монітор Odyssey Ark від Samsung / Фото Tim Schofield