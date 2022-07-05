Великий адронний колайдер розженуть до рекордних показників – старт у прямому ефірі

Великий адронний колайдер нещодавно відновив роботу після модернізації. Наразі його готують до виведення на рекордні показники – 13,6 трильйона електронвольт. Після трьох років підготовки та оновлення ВАК зможе працювати протягом чотирьох років надаючи вченим можливість робити нові відкриття.

Проєкт під керівництвом Європейської організації з ядерних досліджень (CERN) почав діяти ще у квітні, але процес виведення на максимальну потужність відбуватиметься поступово. ВАК та його інжектори вводяться в експлуатацію для роботи з новими пучками підвищеної інтенсивності зі збільшеною енергією.

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Для чого використовуватимуть ВАК

Завдяки ВАК вчені зможуть ефективніше досліджувати природу бозона Хіггса. Крім того, вони матимуть можливість досліджувати й інші, раніше недоступні процеси та підвищити точність вимірювань для вирішення актуальних питань на кшталт природи "асиметрії" присутності матерії-антиматерії у всесвіті.

За даними CERN передбачається подальше вивчення бозонів Хіггса і, зокрема, можливість їхнього розпаду на частинки темної матерії.

У рамках програми з вивчення зіткнень важких іонів планується дослідження кварк-глюонної плазми — речовини, яка, ймовірно, існувала протягом 10 секунд після Великого вибуху, в результаті якої згідно з сучасною науковою моделлю утворився Всесвіт.

Додатково вивчатимуться властивості матерії при екстремальній температурі та щільності, а також вестиметься пошук "кандидатів" у темну матерію – як прямим пошуком, так і за допомогою точних вимірювань властивостей вже відомих частинок.

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До речі, запуск ВАК відбуватиметься у прямому ефірі о 17:00 за київським часом.

Анонс заходу на каналі CERN на YouTube: дивіться відео

Нагадаємо, наразі CERN оголосив про намір припинити співпрацю з вченими з Росії та Білорусі з 2024 року, після закінчення терміну дії вже існуючих домовленостей. Причиною такого рішення стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну.