Студія CD Projekt розповіла, скільки покупців Cyberpunk 2077 повернули гру

Польська студія CD Projekt поділилася цікавою інформацією. Серед розкритих даних – кількість проданих копій рольової гри Cyberpunk 2077, статистика розподілу за різними ігровими платформами та дані про повернені екземпляри.

За оцінками компанії до кінця 2020 року було продано понад 13,7 мільйона копій Cyberpunk 2077 на всіх платформах. Велика частина припала на цифрові покупки.

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Статистика продажів

Повідомляється, що цифрові продажі склали 73 відсотки від усіх продажів.

56 відсотків покупців вибрали версію для ПК/Google Stadia.

28 відсотків продажів припало на версію для PlayStation 4.

Ще 16 відсотків забезпечили власники Xbox One.

Дохід таким чином склав близько 316 мільйонів доларів.

Повернення

Одразу після свого старту Cyberpunk 2077 зіткнулася з численними проблемами. Гра виявилась недопрацьованою, страждала від численних багів та вильотів. Це призвело до того, що велика кількість людей захотіла повернути свої кошти за гру. Компанія дозволила це зробити в рамках програми Help Me Refund. Тепер же CD Projekt розкрила дані про кількість таких повернень.

За заявою компанії, всього близько 30 000 копій були повернуті. При цьому компанії вся програма відшкодування обійшлася у 2,23 мільйона доларів.

CD Projekt RED наразі займається поліпшенням Cyberpunk 2077, а також створенням додаткового контенту, який повинен виходити протягом цього року.