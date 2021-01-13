Незважаючи на усі проблеми на початку релізу, Cyberpunk 2077 залишається масштабною грою з величезною кількістю різноманітних секретів. Деякі з них користувачам вдалося відшукати в перші дні: наприклад, вони виявили натяк на The Witcher 3 і персонажа, схожого на Ілона Маска.

Однак ще нікому не вдалося освоїти весь контент, підготовлений розробниками. Про це розповів провідний дизайнер квестів Cyberpunk 2077 Павел Саско. Про це він написав у своєму твіттері.

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Що відомо

"Пройшов місяць після релізу Cyberpunk 2077. Деякі люди вже пройшли гру, інші ще в процесі, але поки що ніхто не зумів відкрити все, що ми підготували. У випадку з The Witcher 3 на це пішли роки, так що і на цей проєкт піде чимало часу. Люблю спостерігати за відкриттями гравців", – написав Саско.

Ще одне повідомлення він присвятив майбутнім оновленням Cyberpunk 2077. За словами дизайнера квестів, CD Projekt RED прислухається до користувачів, і випущені за минулий місяць патчі доводять це.

Останній патч під номером 1.06 приніс кілька важливих виправлень найбільш докучливих багів. А в найближчі місяці розробники збираються поліпшити стан Cyberpunk 2077 на PS4 і Xbox One.