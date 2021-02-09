CD Projekt Red повідомила, що хакери атакували її внутрішню мережу та вкрали дані. Інформацію на серверах компанії зашифрували і залишили записку з погрозами. Вимог викупу поки немає.

Інформація про атаку з'явилася в офіційному твіттері компанії. CD Projekt запевняє, що хакери зашифрували лише частину пристроїв мережі, а бекапи вже допомагають відновити інфраструктуру.

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Чого хочуть хакери

Important Update pic.twitter.com/PCEuhAJosR — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) February 9, 2021

З вашого сервера Perforce ми отримали дампи повних копій вихідного коду Cyberpunk 2077, The Witcher 3, GWENT і невипущеної версії The Witcher 3!!! Ми також отримали дампи всіх ваших документів, пов'язаних з бухгалтерією, адмініструванням, юристами, відділом кадрів, інвесторами і не тільки!

– йдеться в записці.

У разі, якщо не буде досягнуто домовленості, вихідні коди погрожують продати або опублікувати в мережі. Документи ж передадуть ігровим журналістам. Це, на думку зловмисників, значно погіршить репутацію компанії – всі побачать наскільки погано влаштована її робота, інвестори втратять довіру, а ціни на акції впадуть ще більше. На те, щоб зв'язатися з хакерами, компанії дали 48 годин.

Наскільки відомо CD Projekt, в архівах не було ніяких особистих даних гравців і користувачів сервісів студії. Вона не збирається вести переговори та виконувати вимоги, оскільки інформація може потрапити в мережу в будь-якому випадку.

Польська компанія вже зв'язалася з органами правопорядку та фахівцями із захисту в IT, щоб провести розслідування. Не виключено, що злом CD Projekt — справа рук тієї ж групи хакерів, яка кілька місяців тому атакувала на сервери Capcom.