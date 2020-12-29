Бренд Caviar, який славиться розкішними виданнями популярних ґаджетів, анонсував серію продуктів на 2021 рік. Крім золотих версій навушників AirPods Max, кросівок Nike Air Jordan і смартфона Samsung Galaxy S21 Ultra, компанія показала золоту PlayStation 5 Golden Rock Limited Edition.

PlayStation 5

Наразі це найбільш ексклюзивна модель приставки. Бічні панелі мають об'ємну поверхню і покриті 18-каратним золотом 750 проби (всього в Golden Rock Limited Edition близько 20 кг чистого золота), а контролери містять грановані золоті вставки бренду та рукоятки, виконані з чорної крокодилячої шкіри, повідомляє 24 канал.

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PlayStation 5 та геймпади DUALSENSE від Caviar

Система виходить у єдиному екземплярі, а от щодо вартості такого ексклюзивного бандлу, то інформації про це наразі немає.

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