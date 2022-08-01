Металевий і водостійкий: Casio представила новий G-SHOCK, який можна під'єднати до смартфона

Casio випустила новий суцільнометалевий годинник лінійки G-SHOCK під назвою GM-B2100. Він дружить зі смартфоном завдяки Bluetooth та має низку інших не менш цікавих особливостей.

Корпус, ремінець і безіль годинника виготовлені з нержавіючої сталі, корпус має ударостійку конструкцію та забезпечує водонепроникність до 20 АТМ. Пристрій підтримує заряджання від сонячної батареї та підтримує зв'язок зі смартфонами через Bluetooth.

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Годинник підтримує систему зарядки Tough Solar, яка знімає необхідність регулярної заміни батареї. Система підключення Smartphone Link через Bluetooth призначена для точного відліку часу та легкого налаштування таких функцій, як:

будильники,

таймер зворотного відліку,

світовий час,

та інших функцій із програми для смартфона.

Габарити годинника складають 44,4х49,8х12,8 мм при масі близько 165 г, а термін служби батареї може становити до 18 місяців.



Новий G-SHOCK GM-B2100 / Фото Casio

Виготовленню цільнометалевого корпусу приділили чимало уваги. Безіль, для прикладу, пройшов ретельну обробку: спочатку ковка, потім різання та полірування. Щоб підкреслити красу металу, компоненти обробляються різними видами, а кнопки та задня кришка мають дзеркальне покриття.

Циферблат складається з кількох частин, щоб створити глибину та об’єм, тоді як вставне кільце циферблата в положенні "9 годин" і стрілки оброблені пароосадковим покриттям, щоб циферблат мав справді якісний вигляд.

Фото G-SHOCK GM-B2100

Ціна годинника

Новий G-SHOCK GM-B2100 доступний у трьох кольорах:

сріблястий,

чорний,

рожеве золото.

Коштує годиннк в Японії чималі 540 доларів (≈19940 гривень).

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До речі, раніше компанія Casio випустила годинник культової лінійки G-SHOCK у не менш культовому помаранчевому дизайні, який віддає шану NASA. Стратегічний помаранчевий колір скафандрів покликаний покращити їхню видимість при рятувальних операціях. Годинник вирізняється класичним логотипом космічного відомства.