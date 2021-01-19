Компанія Canon не привезла на виставку CES 2021 нові камери. Замість цього вона відкрила всім бажаючим доступ до вже існуючої орбітальної камери, розташованої на борту супутника CE-SAT-1, який кружляє над землею з 2017 року.

За допомогою інтерактивного сайту користувачі можуть самостійно робити фотографії різних куточків планети. Зробити знімок можна за посиланням.

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Що відомо про супутник та камеру

Супутник має розміри маленької винної бочки. Він літає на висоті 600 кілометрів. На його борту встановлена модифікована камера EOS 5D Mark III з 40-сантиметровим дзеркальним об'єктивом 3720 міліметрів, сконструйована за оптичною системою Максутова-Кассегрена. Максимальна роздільна здатність досягає 1561х847 для кадру ділянки поверхні в 4,5х3 кілометри, що вельми багато – у попереднього рекордсмена, супутника WorldView-4, цей показник був втричі меншим.



Супутник CE-SAT-1 з камерою EOS 5D Mark III / Фото Canon

На жаль, робота ведеться не в реальному часі. Кадри можна робити на заздалегідь відзнятих масивах знімків поверхні планети. Це обумовлено економічною моделлю – супутник дуже дешевий, не має механізмів коригування польоту і працює фактично в пасивному режимі.

Це лише перший крок. У Canon планують до 2030-го побудувати новий бізнес в цьому сегменті сукупною вартістю в мільярд доларів. Правда, інший супутник CE-SAT-1B був втрачений під час запуску ракети Electron від RocketLab минулого літа, тому проєкт дещо загальмувався.