Canon дозволила робити фотографії з реального супутника всім охочим
Компанія Canon не привезла на виставку CES 2021 нові камери. Замість цього вона відкрила всім бажаючим доступ до вже існуючої орбітальної камери, розташованої на борту супутника CE-SAT-1, який кружляє над землею з 2017 року.
За допомогою інтерактивного сайту користувачі можуть самостійно робити фотографії різних куточків планети. Зробити знімок можна за посиланням.
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Що відомо про супутник та камеру
Супутник має розміри маленької винної бочки. Він літає на висоті 600 кілометрів. На його борту встановлена модифікована камера EOS 5D Mark III з 40-сантиметровим дзеркальним об'єктивом 3720 міліметрів, сконструйована за оптичною системою Максутова-Кассегрена. Максимальна роздільна здатність досягає 1561х847 для кадру ділянки поверхні в 4,5х3 кілометри, що вельми багато – у попереднього рекордсмена, супутника WorldView-4, цей показник був втричі меншим.
Супутник CE-SAT-1 з камерою EOS 5D Mark III / Фото Canon
На жаль, робота ведеться не в реальному часі. Кадри можна робити на заздалегідь відзнятих масивах знімків поверхні планети. Це обумовлено економічною моделлю – супутник дуже дешевий, не має механізмів коригування польоту і працює фактично в пасивному режимі.
Це лише перший крок. У Canon планують до 2030-го побудувати новий бізнес в цьому сегменті сукупною вартістю в мільярд доларів. Правда, інший супутник CE-SAT-1B був втрачений під час запуску ракети Electron від RocketLab минулого літа, тому проєкт дещо загальмувався.
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