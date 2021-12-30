Що планували зробити

Про підготовку до відмови від Microsoft Teams у школах землі Гессен заговорили ще у квітні 2021 року. Відмова від американського відеоконференцсервісу повинна була бути завершена до кінця липня, проте станом на 29 грудня Teams все ще використовується для навчання німецьких дітей.

Цікаво Даруй святково: з нагоди зимових свят Samsung пропонує вигідні умови на телевізори й проєктори

Цікаво, що перехід на продукт, що відповідає європейським стандартам конфіденційності, не відбувся виключно через бюрократичні тяганини. Німецькі чиновники зірвали всі терміни, тим самим змусивши школярів продовжити використання Teams.

Як відмовлялися від продуктів Microsoft

Повідомляється, що спочатку все йшло дуже добре. Міністерство культури землі Гессен оголосило тендер на створення державного відеоконференцсервісу, який буде заснований на вебтехнологіях та зможе використовуватись на будь-якому пристрої.

Переможець тендеру знайшовся дуже швидко, і перехід на вітчизняний продукт німецька влада встигала завершити вчасно. Проте учасник конкурсу, який посів друге місце, звернувся до суду, нарікаючи на нечесне визначення переможця тендеру, та виграв.

Переможець конкурсу хотів оскаржити це рішення, але його зусилля не мали успіху. 9 липня міністерство культури Гессена опублікувало пресреліз, у якому дозволило школам продовжити використання Teams через проблеми з тендером.

Що було далі

На початку вересня був оголошений новий тендер, а нещодавно, 23 грудня, Вищий регіональний суд Франкфурта повністю зупинив проведення конкурсу, заявивши, що вимоги до сервісу, зазначені в умовах тендеру, були недостатньо прозорими.

Крім того, передбачуваний переможець конкурсу не мав готової заміни Teams. Таким чином, школи Гессена продовжать використовувати Teams. Терміни проведення третього тендеру наразі не встановлено.

Чому у Німеччині намагаються позбутися продуктів Microsoft

Влада землі Гессен хоче позбавити місцеві навчальні заклади не лише від Teams, а й від пакета Microsoft Office. Ще у 2019 році німецькі чиновники заявляли, що використання хмарних сервісів Microsoft у базовій конфігурації загрожує конфіденційності учнів та вчителів.

Важливо! Побоювання пов'язані з тим, що Microsoft зберігає у своїх ЦОД не тільки діагностичні відомості, але й частину документів, які відкривалися в додатках Office. Це порушує правила Євросоюзу, згідно з якими діти віком до 16 років не можуть самостійно давати згоду на обробку даних.

Не пропустіть Під тиском пропаганди: Росія змушує Netflix транслювати свої федеральні канали

Варто зазначити, що влада Німеччини намагається відмовитися від продуктів Microsoft з 2003 року. Вони націлені використання ПЗ з відкритим вихідним кодом. Адміністрація Мюнхена у 2013 році майже повністю перейшла на використання власного дистрибутиву Linux під назвою LiMux, проте у 2014 році чиновники серйозно замислилися про повернення до звичної Windows. Процес переходу назад на ОС Microsoft було завершено до 2020 року.