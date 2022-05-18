Був важким і працював на Windows: як Apple створювала прототип гарнітури змішаної реальності

Чутки про те, що Apple готує власну гарнітуру змішаної реальності ширяться інтернетом вже не перший рік. Нещодавно стало відомо, що компанія вже давно працює над таким пристроєм і перші прототипи були дуже незграбні, і навіть потребували невеличкого крана для підйому.

Автори ресурсу 9to5mac опублікували матеріал з цікавими даними про те, як розроблявся новий ґаджет Apple. Робота над проєктом Apple розпочала ще у 2015 році. Випустити свою AR-гарнітуру компанія планувала набагато раніше – у 2022-2023 роках, але у процесі розробки зіштовхнулася з низкою проблем, через які випуск постійно відкладався.

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Як розроблялася AR-гарнітура Apple

Вже у 2016 році група, відповідальна за проєкт, продемонструвала керівництву дуже ранні прототипи. Їх було кілька, причому вони досить сильно відрізнялися один від одного.

Якісь працювали під керуванням Windows, якісь були модифікованими моделями HTC Vive або іншими переробленими серійними продуктами інших компаній. Один прототип був настільки важким, що для його утримання на голові був потрібний "невеликий підйомний кран". У результаті керівництво вирішило підтримати проєкт, а однією з причин стало побоювання, що Facebook може швидше розробити свою аналогічну гарнітуру.

Технічні складнощі та конкуренція

Технічні проблеми були основною причиною затримок, як це було в минулому з найамбіційнішими новими продуктами Apple, такими як iPhone. Але смартфон Apple також мав винятково впливову фігуру в особі Стіва Джобса.

Хоча нинішній генеральний директор Apple Тім Кук підтримує проєкт гарнітури, за словами п'яти людей, знайомих із проєктом, він не проявляв такої активності, як Джобс у розробці iPhone. Наприклад, за словами цих людей, він рідко відвідував групу розробників проєкту в її офісах далеко від головного кампуса Apple. Люди кажуть, що відсутність такого авторитету, як Кук, який відстоював би гарнітуру під кодовою назвою N301, часом ускладнювало конкуренцію з іншими продуктами, такими як Mac та iPhone, за чисельністю персоналу та інженерних ресурсів.

При цьому ще одна впливова фігура в Apple – головний дизайнер Джоні Айв – в цілому був проти проєкту, тому що вважав, що користувачі не захочуть довго носити на голові такий пристрій. Також команда Айва вважала, що віртуальна реальність ділить людей.

З віртуальності у доповнену реальність

Зважаючи на все, це стало причиною того, що в результаті гарнітура перетворилася з пристрою віртуальної реальності на гарнітуру змішаної реальності.

Крім того, команда проєкту вигадала одну цікаву деталь: оснастити гарнітуру зовнішнім екраном. На нього мало виводитися зображення з внутрішньої камери пристрою. Таким чином люди навколо користувача могли б бачити його очі. Довгий час про цю особливість розроблюваного продукту знали лише кілька людей.

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Автори статті також кажуть, що пізніше розкажуть про поворотний етап у розробці пристрою, який мав місце у 2019 році. Імовірно, мова про те, що тоді Айв вирішив відмовитися від проєкту, який передбачає наявність гарнітури окремого зовнішнього блоку з обчислювальною платформою. Натомість було вирішено зробити вибір на користь менш продуктивного, але більш незалежного пристрою.

Зрештою стало відомо, що Apple працює над AR-окулярами, які працюватимуть у зв'язці з iPhone. Коли вона точно вийде, наразі невідомо.