Bushmaster готують до відправки в Україну: перше фото бронемашини з українським прапором

На прохання президента України Володимира Зеленського, Австралія погодилася відправити для потреб ЗСУ бронеавтомобілі Bushmaster. У мережі з'явилося перше фото техніки, яка скоро прибуде в Україну.

Фото Австралійської бронемашини Bushmaster з прапором України у своєму твітері опублікував журналіст Ендрю Грін. Першу партію вже підготували до відправки в Україну.

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Ексклюзивне фото одного з перших чотирьох австралійських Bushmaster, нещодавно перефарбованих та переобладнаних перед відправкою в Європу на С-17 – за запитом України минулого тижня,

– зазначив журналіст у дописі.



Одна з вантажівок Bushmaster для потреб ЗСУ / Фото Ендрю Грін

Скільки таких автівок отримає Україна, наразі невідомо. Як повідомляє видання Defence Express, бронемашини Bushmaster перебувають на озброєнні не лише в австралійської армії. Їх також використовують:

Королівські австралійські ВПС,

Королівська армія Нідерландів,

Британська армія,

Індонезійська армія,

Наземні сили самооборони Японії,

піхотний полк Фіджі,

Сили оборони Ямайки;

армія Нової Зеландії.

Бойовий досвід

Бронемашини Bushmaster дуже добре зарекомендували себе в реальних бойових умовах. Зокрема Нідерланди використали ці автомобілі у 2006 році для забезпечення свого контингенту в Афганістані. Хоча кілька таких машин було втрачено під час підриву, атак із засідок з використанням стрілецької зброї та РПГ, жоден з військових не загинув.



Bushmaster нідерландського контингенту в Афганістані / Фото Міноборони Нідерландів