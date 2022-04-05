Bushmaster готують до відправки в Україну: перше фото бронемашини з українським прапором
Джерело:твітер журналіста Ендрю Гріна
На прохання президента України Володимира Зеленського, Австралія погодилася відправити для потреб ЗСУ бронеавтомобілі Bushmaster. У мережі з'явилося перше фото техніки, яка скоро прибуде в Україну.
Фото Австралійської бронемашини Bushmaster з прапором України у своєму твітері опублікував журналіст Ендрю Грін. Першу партію вже підготували до відправки в Україну.
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Ексклюзивне фото одного з перших чотирьох австралійських Bushmaster, нещодавно перефарбованих та переобладнаних перед відправкою в Європу на С-17 – за запитом України минулого тижня,
– зазначив журналіст у дописі.
Одна з вантажівок Bushmaster для потреб ЗСУ / Фото Ендрю Грін
Скільки таких автівок отримає Україна, наразі невідомо. Як повідомляє видання Defence Express, бронемашини Bushmaster перебувають на озброєнні не лише в австралійської армії. Їх також використовують:
- Королівські австралійські ВПС,
- Королівська армія Нідерландів,
- Британська армія,
- Індонезійська армія,
- Наземні сили самооборони Японії,
- піхотний полк Фіджі,
- Сили оборони Ямайки;
- армія Нової Зеландії.
Бойовий досвід
Бронемашини Bushmaster дуже добре зарекомендували себе в реальних бойових умовах. Зокрема Нідерланди використали ці автомобілі у 2006 році для забезпечення свого контингенту в Афганістані. Хоча кілька таких машин було втрачено під час підриву, атак із засідок з використанням стрілецької зброї та РПГ, жоден з військових не загинув.
Bushmaster нідерландського контингенту в Афганістані / Фото Міноборони Нідерландів