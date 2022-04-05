Bushmaster готують до відправки в Україну: перше фото бронемашини з українським прапором

5 квітня 2022 , 19:05
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Джерело:

твітер журналіста Ендрю Гріна

На прохання президента України Володимира Зеленського, Австралія погодилася відправити для потреб ЗСУ бронеавтомобілі Bushmaster. У мережі з'явилося перше фото техніки, яка скоро прибуде в Україну.

Фото Австралійської бронемашини Bushmaster з прапором України у своєму твітері опублікував журналіст Ендрю Грін. Першу партію вже підготували до відправки в Україну.

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Ексклюзивне фото одного з перших чотирьох австралійських Bushmaster, нещодавно перефарбованих та переобладнаних перед відправкою в Європу на С-17 – за запитом України минулого тижня,
– зазначив журналіст у дописі.


Одна з вантажівок Bushmaster для потреб ЗСУ / Фото Ендрю Грін

Скільки таких автівок отримає Україна, наразі невідомо. Як повідомляє видання Defence Express, бронемашини Bushmaster перебувають на озброєнні не лише в австралійської армії. Їх також використовують:

  • Королівські австралійські ВПС,
  • Королівська армія Нідерландів,
  • Британська армія,
  • Індонезійська армія,
  • Наземні сили самооборони Японії,
  • піхотний полк Фіджі,
  • Сили оборони Ямайки;
  • армія Нової Зеландії.

Бойовий досвід

Бронемашини Bushmaster дуже добре зарекомендували себе в реальних бойових умовах. Зокрема Нідерланди використали ці автомобілі у 2006 році для забезпечення свого контингенту в Афганістані. Хоча кілька таких машин було втрачено під час підриву, атак із засідок з використанням стрілецької зброї та РПГ, жоден з військових не загинув.


Bushmaster нідерландського контингенту в Афганістані / Фото Міноборони Нідерландів

Автор: Михайло Года