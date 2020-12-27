Міні-кросворд газети New York Times тепер зависне над підлогою і диваном вашої кімнати, завдяки ефекту доповненої реальності. Його можна випробувати в сторіз на сторінці Times в Instagram.

Як це працюватиме

Користувачам лише потрібно буде потягнути екран у гору, щоб спробувати ефект на телефоні, і при активації маски з'являться титри: "Кросворд розлетівся на частини!". Для початку потрібно буде вибрати поверхню для появи кросворду, на якій він буде стояти, а потім над ним здійметься хмара уламків букв, які потрібно буде зібрати, повідомляє 24 канал.

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Як розгадати кросфорд

Суть віртуального кросворду у тому, щоб рухати камеру та знайти такий ракурс, в якому уламки зберуться докупи в слово. Розробники використовували той же принцип перспективи й анаморфози, з яким грають деякі художники, щоб створити оптичну ілюзію, яка спершу здається хаосом, але стає твором мистецтва при перегляді з певної точки зору.

please enjoy this clip of me desperately trying to find the right angle to arrange four letters pic.twitter.com/aQ7EMqjeDK — crisp distancing (@crisp_red) December 22, 2020

Звичайно, це не те саме, що розгадувати справжній кросворд. Гравець може зовсім не знати потрібного слова і тим не менш знайти його у просторі, пробуючи різні ракурси. А щоб орудувати камерою, яка сама складе відповідь, багато хитрощі не треба. Однак якщо знати, що шукати, це допоможе швидше зорієнтуватися у безладі з уламків.

Так, ця головоломка не для любителів класичних кросвордів, а скоріше для того, щоб продемонструвати, як можна застосовувати AR у смартфоні кожного користувача.