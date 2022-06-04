Buick представив електричний концепт Wildcat

До кінця десятиліття Buick називатиметься Buick Electra і вироблятиме лише електромобілі. Модель Wildcat, яку нещодавно представили, за стверджуванням компанії, вказує, на які технології тепер орієнтується Buick.

Американський автовиробник Buick – один із найстаріших концернів та суббренд GM – має намір відмовитися від бензинового минулого та стати виключно електричним автобрендом. Компанія показала електричний концепт-кар Wildcat і заявила, що з цього моменту веде підготовку до глобального ребрендингу.

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Що цікавого розповіли про Wildcat

У Wildcat поки немає конкретних специфікацій – концепт-кар покликаний лише натякнути на те, як виглядатимуть майбутні електромобілі Buick. Модель поставляється у форматі спортивного купе з витягнутим корпусом та агресивним дизайном, що нагадує старі моделі бренду.

На капоті Wildcat розташований фірмовий значок Electra – логотип, який використовувався компанією у 1959 році. Передбачається, що у майбутньому всі серійні машини Buick отримають такі емблеми, а старий логотип зникне.

Бренд Buick прагне повністю електричного майбутнього до кінця цього десятиліття. Новий логотип Buick, використання серії назв Electra та новий дизайн наших майбутніх продуктів змінять бренд,

– заявив віце-президент Buick Дункан Олдред.

Що стосується виробництва електромобілів, то Buick має намір випустити свій перший електрокар у 2024 році. Зараз невідомо, наскільки нова модель буде відповідати Wildcat, але вона точно отримає новий логотип.

Галерея Buick Wildcat

Крім того, Buick повідомили, що виробник має намір переслідувати інтереси своїх шанувальників, а значить віддасть пріоритет великогабаритним кросоверам. У період з 2024 по 2030 роки Buick розширюватиме свій автопарк новими електромобілями, які поступово витіснять транспорт із ДВЗ, і до кінця десятиліття повністю відмовиться від постачання "брудних" машин.

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Анонс електрифікації Buick – це важлива подія не лише для самої компанії, але й для материнської General Motors. Компанія стала останнім суббрендом GM – до списку яких входять Chevrolet, GMC і Cadillac – що розробили дорожню карту за відмовою від ДВС. Якщо всі ці підприємства дотримуватимуться своїх стратегій, американський автомобільний холдинг стане компанією з нульовим рівнем викидів CO2 до 2035 року.