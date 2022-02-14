Слід зазначити, що не вперше у давніх тварин знаходять хвороби – наприклад, у тиранозавра виявили остеомієліт, інфекційне запалення кісток. Тепер же були відкрита інша хвороба, що вражала ящерів – респіраторна інфекція. Нею занедужав довгошиїй завропод на прізвисько Доллі 150 мільйонів років тому.

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Патологічна пневматична тканина в шиї динозавра / Фото Scientific Reports

Детальніше про хворобу Доллі

Звісно, ми розуміємо, що динозаври повинні були хворіти як й сучасні тварини. Але виявити докази цього не так просто, адже м'які тканини дуже погано зберігаються, а тут ми говоримо про десятки мільйонів років. Та іноді хвороба лишає по собі відбитки прямо на кістках. Так сталося й з Доллі: у цього завропода на хребцях шиї науковці помітили аномальні кісткові виступи незвичайної форми та текстури.

Цікавим виявилося те, що ці патологічні нарости розташовувалися там, де б мали бути повітряні мішки тварини – тобто, вони були пов'язані з легенями й були частиною дихальної системи динозавра. Зважаючи на це, дослідники припускають, що вони утворилися у відповідь на респіраторну інфекцію, яка зрештою поширилася на ці шийні хребці через повітряні мішки та викликала нерівномірний ріст кісток. Автори дослідження припускають, що сама хвороба могла бути викликана грибковою інфекцією, подібною до аспергільозу – поширеного респіраторного захворювання, яке сьогодні вражає птахів та рептилій й може призвести до інфекцій кісток.

Палеонтологи говорять, що якщо Доллі була заражена респіраторною інфекцією, схожою на аспергільоз, у неї, ймовірно, були симптоми, подібні до грипу чи пневмонії: втрата ваги, кашель, лихоманка та важке дихання. Оскільки аспергільоз може бути смертельним для птахів, якщо його не лікувати, потенційно аналогічна інфекція у динозавра могла зрештою призвести до смерті тварини.