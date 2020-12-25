Разом зі смарт-годинником Watch S Master Edition, компанія Realme випустила ще й оновлений варіант своїх бездротових -навушників Realme Buds Air Pro Master Edition.

На відміну від моделі Buds Air Pro, яку випустили кілька місяців тому, нову версію навушників розробив відомий дизайнер Хосе Леві, повідомляє Gizmochina.

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Ззовні Master Edition отримали дзеркальний дизайн і доступні в новому кольорі під назвою New Wave Silver з чорними насадками.

Щодо інших характеристики, що Realme Buds Air Pro Master Edition дублюють модель, випущену кілька років тому. Вони оснащені двома мікрофонами, що дає змогу використовувати функцію ANC з максимальним шумопоглинанням 35 дБ. За продуктивність відповідає чіп Realme S1.

Дизайнерські навушники Buds Air Pro Master Edition / Фото gizmochina.com

Realme Buds Air Pro Master Edition будуть оснащеними 10-міліметровими драйверами, які підтримують високоякісний звук ACC. Також тут є динамічне посилення низьких частот (DBB), сертифікація IPX4 на водонепроникність і сенсорне управління.

Навушники отримали режим низької затримки (94 мс) для ігор і можуть забезпечити час автономної роботи до 25 годин за допомогою зарядного кейса.

Ціна

Вартість Realme Buds Air Pro Master Edition становить 67 доларів (1900 гривень). Вони надійдуть у продаж 8 січня.