Будівництво першого в світі космічного готелю почнеться у 2025 році

Розроблений в Orbital Assembly Corporation проєкт станції Voyager Station, що являє собою перший "космічний готель" на земній орбіті, може стати реальністю до 2027 року, а його будівництво почнеться у 2025 році. У конструкції готелю передбачені ресторан, кінотеатр і спа. Розрахований він на 400 осіб.

Станцію планують будувати у формі кільця, яке обертається для створення штучної гравітації всередині житлових капсул. Такі капсули будуть зведені на зовнішній стороні корпусу структури та прийматимуть туристів. Частина капсул може бути продана Національному управлінню з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) США і Європейському космічному агентству (ESA).

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Деталі будівництва

Подробиці про вартість будівництва орбітальної станції та ціну проживання в одному з її номерів поки не розголошуються. Компанія заявила, що вартість будівництва космічного готелю істотно знизилася завдяки появі багаторазових ракет-носіїв, таких як SpaceX Falcon 9.

Відомо, що частину модулів віддадуть під відповідальність компанії Gateway Foundation. В окремих модулях готелю розмістять тренажерний зал, ресторан, кухню, бар. Інші модулі будуть здаватися в оренду або можуть бути повністю продані приватним компаніям або державним організаціям. Всього в конструкції станції передбачено 24 житлових модулі, довжина кожного з яких 20 метрів, а ширина — 12 метрів.



Космічний готель Voyager Station / Фото DailyMail

Якщо проєкт реалізують, у космічному просторі з'явиться найбільший об'єкт, коли-небудь побудований людиною в космосі. Незважаючи на те, що вартість будівництва станції не називають, відомо, що довгий час ціна запуску одного кілограма чого-небудь в космос становила близько 8000 доларів. Однак поява багаторазової ракети-носія Falcon 9 знизила вартість до 2000 доларів. Очікується, що надалі доставка на орбіту вантажів стане ще дешевшою, завдяки чому реалізувати проєкт стане простіше.



Космічний готель Voyager Station / Фото DailyMail