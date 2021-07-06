В Африці цілу школу надрукували 3D-принтері

У африканській країні Малаві існує гостра проблема нестачі шкіл. Побудова якісних шкіл та класних кімнат потребує спеціалістів та будівельних матеріалів. Компанія 14Trees розв'язала цю проблему, використовуючи сучасні технології у галузі 3D-принтерингу.

3D-принтеринг може стати панацеєю для бідних районів Африки, адже це дозволить швидко та дешево будувати споруди. Це й довела компанія 14Trees, побудувавши у селищі Калонга першу у світі школу, надруковану на 3D-принтері. Використовуючи великий екструдер для формування стін вдалося звести споруду за рекордні 18 годин. Після цього кваліфіковані робітники додали останні штрихи: вікна, двері, покрівля та інша різноманітна фурнітура.

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Побудова школи на 3D-принтері: дивитись відео онлайн

Що відомо про інноваційний проєкт

14Trees – це дочірнє підприємство британської CDC Group та міжнародної будівельної компанії LafargeHolcim, яка прагне допомогти розв'язати проблему нестачі житла в Африці.

Застосувавши новітні технології 3D-принтерингу, 14Trees вдалося побудувати першу школу у рекордні терміни. Раніше компанія надрукувала будинок за 12 годин. Такий підхід може значно скоротити час будівництва та його вплив на навколишнє середовище. У CDC Group стверджують, що цей метод знижує вплив на навколишнє середовище при будівництві нових будівель на 50%.

Водночас у 14Trees впевнені, що зможуть забезпечити потребу країни в нових школах за 10 років з нинішньою технологією друку будівель. Якби у Малаві використовували класичні методи будівництва, то знадобилося б 70 років на побудову усіх необхідних для країни шкіл.

Після завершення будівництва першої у світі школи, надрукованій на 3D-принтері, в Малаві, 14Trees буде використовувати це як доказ життєздатності концепції в подальших проєктах у Кенії та Зімбабве. Наступна така школа буде побудована на Мадагаскарі до кінця 2021 року.