Лу Вейбінг підтвердив, що масове виробництво електромобілів Xiaomi стартує в першій половині 2024 року. Компанія вирішила використовувати весь свій досвід, партнерські зв'язки, а також активи для виходу на абсолютно новий для себе ринок.

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Як продаватимуть електромобілі Xiaomi

Компанія планує продавати автомобілі власними силами у своїх фірмових магазинах Xiaomi Mi Home. Для цього доведеться істотно змінити підхід до їх будівництва і почати проєктувати великі приміщення, які зможуть вміщати автомобілі.

До речі, зовсім нещодавно компанія відсвяткувала відкриття 10 000-го магазину Mi Home. На його фасаді Xiaomi скопіювала знаменитий вигнутий екран Samsung, розташований у торговому центрі COEX в Сеулі. Такий екран дозволяє створювати ефект стереозображення.



10000-й магазин Xiaomi з екраном / Фото Xiaomi

Лу Вейбінг також додав, що розумний електромобіль Xiaomi буде схожий на великий смартфон, який буде щедро набитий безліччю розумних функцій. Враховуючи, що вже зараз на ринку з'являється все більше розумних автомобілів, можна впевнено припускати, що через три роки електромобілі Xiaomi дійсно будуть приємно дивувати своїми можливостями.

Залишається лише сподіватися, що "як смартфони" вони будуть лише в кращому сенсі. Адже проблем у мобільних телефонів компанії вистачає як у програмному плані, так і в апаратному. Наприклад, величезну кількість скарг протягом років отримує некоректна робота датчика наближення, який визначає, що смартфон піднесли до вуха під час розмови. Він часто працює некоректно, дозволяючи екрану вмикатись при дзвінках. Це призводить до випадкових натискань на екрані та запуску різних функцій і програм тоді, коли це недоречно. Нарешті влітку компанія пообіцяла виправити цю проблему, переклавши відповідальність за неї на виробника цих датчиків.