Міфічний офіс Meta: чому не закривають представництво у росії та чи буде воно колись в Україні

Експерт з інновацій і стартапів Міністерства цифрової трансформації України Антон Мельник поговорив із журналістами 24 каналу. Зокрема відповів на багатостраждальне питання офісів Meta в Україні та росії.

Російський офіс Meta повсякчас звинувачують у блокуваннях українських користувачів. Особливо ситуація загострилась із початком повномасштабного вторгнення. Однак виявляється, все не зовсім так.

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Офіс у росії

Facebook може заблокувати користувача за фразу "росіяни вбивають", навіть якщо це стосується мирних українців. Чому ж так відбувається, якщо це правда? Антон Мельник пояснює, що в цьому випадку Meta не подобається саме формулювання. Річ у тім, що увага акцентується на національності, яка вбиває, а в Meta не хочуть прив’язуватися до національності, що вони пояснюють у своїх правилах. Тому краще писати "російські військові або російське військове керівництво вбиває".

За словами експерта, команда Meta, яка працює з Україною, багато чим допомагає українцям, слухає та передає всі запити центральному офісу. Найголовніше те, що знаходиться вона не в росії.

Україна належить до регіону, офіс якого координується з Польщі. І росія до нього не належить. Тому коли хтось каже: "Закрийте офіс в Санкт-Петербурзі" – там і не було ніякого офісу. І в Москві не було. Meta ніколи не була зареєстрована в росії. А команда, яка займається нами та ще кількома країнами, це польсько-українська команда. І вона досить проукраїнська,

– каже Антон Мельник.

Офіс в Україні

Що стосується можливого відкриття офісу в Україні, то це питання обговорюється ще з весни 2021 року. Однак тут важливо розуміти, що Meta працює інакше, аніж корпорації типу Google чи Microsoft, які в нас фізично присутні. Meta не має офісу як такого, адже компанія більше розвивається дистанційно.

Тому ми почали затягувати компанію в Україну іншими способами. Зокрема, придумали, що у нас можна відкрити Metaverse Lab – а це улюблений продукт Марка Цукерберга, у якому він постійно працює. І таким чином перетягнути до нас хоча б кілька людей з Meta, поставити керівника, СЕО по Україні. Відповідно, усе буде одне до одного додаватись і потрохи їх офіс мав би збільшуватись,

– додає Антон Мельник.

За його словами, позитивні зрушення в цих перемовинах були у 2022 році, коли почався новий етап комунікації щодо офісу Meta в Україні. Була велика ймовірність, що він міг відкритися вже цього року. Але почалась нова стадія війни. Експерт упевнений, що офіс Meta в Україні буде зразу після перемоги.