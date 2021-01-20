Дональд Трамп візначився у техносвіті своїми резонансними рішеннями щодо китайських компаній. У 2019 році у чорний список потрапила компанія Huawei. А нещодавно санкції запровадили проти Xiaomi.

Чи продовжуватиме новообраний президент Джозеф Байден політику Трампа щодо Китаю – своїми прогнозами поділились експерти, пише Seeking Alpha.

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Якими будуть рішення Байдена

Галузеві експерти кажуть, що наступник Трампа не буде загострювати ситуацію у стосунках з Китаєм. Щоправда, не варто очікувати, що новий президент розпочне каденцію із послаблень.

Щоправда, обмеження на співпрацю з китайськими компаніями можуть бути частково скасовані через деякий час.

Як зауважують експерти, компанії, які перестали співпрацювати співпраці з Huawei, вже не розраховують на виручку від співпраці. Ті ж, хто готовий відновити контакти з китайськими партнерами в разі послаблення санкцій, отримають перевагу – додаткове джерело прибутку.

В одному питанні фахівці єдині – за Байдена перелік китайських компаній у санкційному списку США не зростатиме.

Взаємини американських і китайських компаній будуть підкорятися колишнім принципам. А от зниження напруженості дасть змогу багатьом компаніям отримати вигоду. Серед них експерти називають Apple, NVIDIA, TSMC, Cisco, NXP Semiconductors і Western Digital Corporation.