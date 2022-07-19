Британці закрили військову базу, бо її злітно-посадкова смуга розтанула від спеки

Велика Британія разом із великою частиною планети потерпає від смертоносної спеки. В країні стало настільки жарко, що злітна смуга однієї з військових баз просто розплавилась.

Поки синоптики прогнозують Україні майже сорокаградусну спеку, Велика Британія вже повідомляє, що термометри перетнули позначку в 40,2 градуса за Цельсієм. Судячи з усього, це не межа: у Португалії 14 липня фіксували +47 градусів, пише 24 канал з посиланням на BBC.

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Смертоносна спека

За інформацією джерела, літаки мусили змінити маршрут з авіабази Брайз Нортон поблизу Лондона, коли температура в регіоні досягла рекордно високих позначок. Речник Королівських ВПС повідомив журналістці Sky News Деборі Нортон, що "злітно-посадкова смуга розтанула". Літаки використовують альтернативні аеродроми.

Проблема, звісно ж, стосується не лише однієї авіабази. Судячи з трансляцій Sky News, найважча ситуація у столичному регіоні – Лондон та околиці. Дорожні бригади перебувають в режимі очікування, оскільки асфальт перетворюється на "липке та небезпечне місиво пухирчастої рідини".

Спека у США: електростанції Техасу можуть вимкнутися

Не все гаразд і з енергозабезпеченням у Техасі, США. Спека підвищує попит на електроенергію, а це призводить до того, що електростанції працюють безперервно, не проводять ремонту та технічного обслуговування, пише видання Bloomberg. Коли температура прямує до 40 градусів, вони доходять до межі своїх можливостей і виходять з ладу.

Влада штату вже двічі за останні три дні просила місцеве населення економити енергію, обмеживши її споживання. Це дало певний результат, однак цього недостатньо, щоб запобігти поломкам.

Ситуація вже позначилася на криптомайнерах. Як відомо, Техас називають "меккою криптовалютників", оскільки місцеві умови дозволяють отримати максимальну вигоду. Там зосередилась велика кількість ферм, які видобувають біткойни та інші криптовалюти. Видання Futurism пише, що вони добровільно погодилися зробити паузу в роботі й повністю вимкнути всю свою техніку, щоб зменшити навантаження на лінії й зекономити енергію.

Колективне самогубство

Глобальна спека — ймовірно, частково спричинена зміною клімату, яка своєю чергою є наслідком людської діяльності. Дані метеорологів показують, що підвищення температури потягло за собою катастрофічне зростання кількості пожеж по всьому світу, а також посух в одних регіонах і руйнівних повеней в інших.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у відеозверненні до міністрів 40 країн наголосив на необхідності негайних дій. "У нас є вибір. Колективні дії або колективне самогубство. Це в наших руках", – сказав політик.