Опубліковане відео – не комп'ютерне моделювання. Це реальний відеозапис лабораторії Joint European Torus (JET) змогла досягти на своєму експериментальному термоядерному реакторі генерації енергії в 59 мегаджоулів.

Цікаво Експериментальний європейський термоядерний реактор виробив рекордний обсяг енергії

Як виглядає робота реактора зсередини

Весь процес тривав усього 5 секунд.

Коротке відео демонструє процеси злиття дейтерію та тритію.

Внаслідок цього утворюється перегріта плазма, яка поширюється по камері та приймає форму тора.

Температура при цьому піднімається до 100 мільйонів градусів.

Досягнутий результат, хоч і є важливим для нинішньої термоядерної фізики, все ще далекий від бажаного. Кількість витраченої на підтримку процесу енергії набагато вища отриманої, тому до повноцінного використання таких реакторів ще далеко.

З іншого боку, і сам рекорд, і його відеозапис наочно демонструють успіхи вчених у цьому напрямку.

Нагадаємо, Joint European Torus (JET) є прототипом, на основі якого сьогодні у Франції створюється повномасштабна копія – реактор ITER. Вчені усього світу покладають на нього великі надії, адже у випадку успіху, він відкриє шлях до дешевої та екологічно чистої енергії. Експерименти в цьому напрямку йдуть уже давно і повсякчас приносять нові результати.