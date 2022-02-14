Опубліковане відео – не комп'ютерне моделювання. Це реальний відеозапис лабораторії Joint European Torus (JET) змогла досягти на своєму експериментальному термоядерному реакторі генерації енергії в 59 мегаджоулів.
Цікаво Експериментальний європейський термоядерний реактор виробив рекордний обсяг енергії
Як виглядає робота реактора зсередини
- Весь процес тривав усього 5 секунд.
- Коротке відео демонструє процеси злиття дейтерію та тритію.
- Внаслідок цього утворюється перегріта плазма, яка поширюється по камері та приймає форму тора.
- Температура при цьому піднімається до 100 мільйонів градусів.
Досягнутий результат, хоч і є важливим для нинішньої термоядерної фізики, все ще далекий від бажаного. Кількість витраченої на підтримку процесу енергії набагато вища отриманої, тому до повноцінного використання таких реакторів ще далеко.
З іншого боку, і сам рекорд, і його відеозапис наочно демонструють успіхи вчених у цьому напрямку.