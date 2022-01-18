Британський уряд зібрався воювати з наскрізним шифруванням у додатках: як і навіщо

Уряд Великої Британії, вирішив виступити проти наскрізного шифрування в мобільних додатках, яке захищає листування й дані користувачів. Для цього запустять відповідну рекламну кампанію.

Як пише джерело, чиновники хочуть налаштувати громадян проти даної технології. Її представлятимуть потенційною загрозою безпеці дітей.

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Що відбувається

Основна мета кампанії, за даними Rolling Stone, – зрив планів Facebook по впровадженню наскрізного шифрування в Messenger.

Що таке наскрізне шифрування Це шифрування, яке ще називають end-to-end encryption, при якому лише користувачі, які ведуть діалог, мають доступ до повідомлень, оскільки криптографічні ключі для дешифрування даних знаходяться лише на їхніх пристроях, а не на серверах компанії, яка надає послуги.



На сьогодні наскрізне шифрування вважається найбезпечнішим способом приватного спілкування в інтернеті.

Для реалізації своєї ініціативи МВС Британії розпочало співпрацю з одним з кращих рекламних агентств M&C Saatchi.

Кампанія включатиме:

бліц-рекламу на телебаченні,

агітацію з боку британських благодійних організацій та правоохоронних органів,

заклики до дії, щоб громадськість безпосередньо зверталася до технологічних компаній.

Ми залучили M&C Saatchi, щоб об'єднати безліч організацій, що поділяють наші побоювання з приводу впливу наскрізного шифрування на нашу здатність забезпечити безпеку дітей,

– цитує видання заяву представника Міністерства внутрішніх справ.

В рамках ініціативи планується змусити громадськість "турбуватися". Один з рекламних трюків: дорослого і дитину (обоє актори) помістять до скляної коробки, при цьому дорослий "розуміюче" дивиться на дитину, коли скло стає чорним.

У презентації, підготовленій урядом Великобританії для залучення потенційних партнерів по некомерційній коаліції, на одному зі слайдів наголошується, що "більшість населення ніколи не чула" про наскрізне шифрування, а значить, "людей можна легко переконати" в цьому питанні.

На проведення кампанії уряд виділив 534 000 фунтів стерлінгів (730 500 доларів).

Кампанія повинна початися вже у січні. Кілька джерел підтвердили, що групи з захисту конфіденційності вже планують контркампанію.