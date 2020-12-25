Британський телеканал Channel 4 анонсував "альтернативне" звернення королеви Єлизавети II, яке він випускає щороку в Різдво. Так канал нагадує про дезінформацію в цифрову епоху.

Традиційно звернення королеви транслюють канали BBC та ITV. Паралельно з цим Channel 4 показує альтернативне послання, у якому копіює манеру Єлизавети II, проте, як правило, такі ролики мають гумористичний характер і завжди відрізняються від оригіналу за змістом. Так, у 2013 році до підданих Її Величності звертався колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден, який говорив про масове стеження, в 1999 актор Саша Барон Коен в образі сатиричного персонажа Алі Джі розпитував преподобного про Ісуса, а у 2004 героїня "Сімпсонів" Мардж Сімпсон висловилася про відносини Британії і США. У 2020 році звернення записали з використанням технології діпфейків, пише Evening Standard.

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Що відомо

Технологія Deepfake створює підробне відео на основі аналізу доступних зображень реальної особи. Таким чином людина може говорити й робити речі, яких ніколи не казала і не робила. Іноді результат дуже важко відрізнити від підробки. Так, раніше видання BuzzFeed публікувало жартівливе відео, у якому "Барак Обама" нецензурно висловлювався на адресу Дональда Трампа. Кожне подібне відео неминуче призводить до жвавих обговорень у суспільстві, щодо етичності, наслідків та загроз таких технологій.

В опублікованому Channel 4 фрагменті підробного звернення королева дякує Channel 4 за можливість сказати те, "що хочеться — коли ніхто не вкладає слова в рот".

На Бі-бі-сі мені не завжди вдавалося говорити прямо, від чистого серця,

– каже "королева".

An alternative message for a very alternative year. Watch on Christmas Day, 3:25pm. #AltXmas pic.twitter.com/L0qYL8jncI — Channel 4 (@Channel4) December 23, 2020

Далі вона заявляє, що тема її послання — це "довіра". Телеканал позиціонує акцію як нагадування про те, що ми більше не можемо довіряти своїм власним очам, розповідає Evening Standard.

Також "королева" висловиться про від'їзд принца Гаррі та Меган Маркл до Канади, скандал навколо принца Ендрю через його дружбу з Джеффрі Ептшейном, якого звинувачували в торгівлі людьми, а також танцює перед глядачами.

Як повідомляє BBC, Букінгемський палац відмовився коментувати ситуацію. Реакція в мережі на такий анонс неоднозначна. Деякі користувачі обурилися і звинуватили канал у неповазі до королеви. Схожу думку висловили і деякі офіційні особи, зокрема лідер партії Brexit Найджел Фарадж.

Діпфейк створила студія візуальних ефектів Framestore. Фейкову королеву озвучить актриса Дебра Стівенсон, яка раніше озвучувала її в сатиричному маріонетковому шоу на британському телебаченні.