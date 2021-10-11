Британських користувачів телефонів Samsung налякали сповіщення про установку російських додатків

Власники смартфонів Samsung у Великій Британії почали отримувати сповіщення про встановлення переліку додатків, яких вимагає нещодавно прийнятий у Росії закон. Деякі користувачі не на жарт перелякалися та звернулися до служби підтримки Samsung за поясненнями.

Подібне сповіщення цілком природно обурило британця Ендрю Едманса. Минулого місяця він придбав на Amazon старий смартфон Samsung Galaxy Fold 2 і відтоді користувався ним.

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Нещодавно на смартфон завантажилося оновлення, а супутнє сповіщення повідомило Едманса, що на його смартфон будуть встановлені російські додатки. Британець не на жарт занепокоївся і звернувся у службу підтримки Samsung.

Після вивчення ситуації фахівці південнокорейської компанії запевнили власника смартфона у тому, що повідомлення на його смартфон було відправлено помилково і ніякі російські програми не будуть автоматично завантажені на його пристрій.

Користувачі смартфонів Samsung у Великій Британії отримують дивні сповіщення

Стало відомо, що Едманс був не єдиним користувачем пристроїв Samsung з Великобританії, який отримав таке повідомлення. На це вказує коментар, який дав представник Samsung журналістам з BBC.

Ми можемо підтвердити, що формулювання повідомлення було помилковим і воно поширилося серед обмеженої кількості клієнтів компанії у Великобританії. Отримане оновлення призначалося для Великобританії, але ніякі сторонні додатки з Росії не були встановлені на пристрої і не мали доступу до самих пристроїв. Щиро перепрошуємо за незручності,

– сказав представник компанії в бесіді з журналістами.

Що за обов'язкові російські додатки?

1 квітня 2021 року в Росії почав діяти закон про обов'язкове попереднє встановлення російського програмного забезпечення з затвердженого переліку на смартфони, планшетні комп'ютери та інші пристрої, які ввозяться в країну.

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Відтоді південнокорейська компанія Samsung здійснила встановлення російських додатків на свої смартфони. Це означає, що користувачів з Росії навряд чи б здивувало повідомлення про те, що разом з оновленням на пристрої будуть встановлені визначені урядом програми, однак, через помилку, ці сповіщення отримали деякі власники смартфонів Samsung у Великій Британії.