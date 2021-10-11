Подібне сповіщення цілком природно обурило британця Ендрю Едманса. Минулого місяця він придбав на Amazon старий смартфон Samsung Galaxy Fold 2 і відтоді користувався ним.

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Нещодавно на смартфон завантажилося оновлення, а супутнє сповіщення повідомило Едманса, що на його смартфон будуть встановлені російські додатки. Британець не на жарт занепокоївся і звернувся у службу підтримки Samsung.

Після вивчення ситуації фахівці південнокорейської компанії запевнили власника смартфона у тому, що повідомлення на його смартфон було відправлено помилково і ніякі російські програми не будуть автоматично завантажені на його пристрій.

Користувачі смартфонів Samsung у Великій Британії отримують дивні сповіщення

Стало відомо, що Едманс був не єдиним користувачем пристроїв Samsung з Великобританії, який отримав таке повідомлення. На це вказує коментар, який дав представник Samsung журналістам з BBC.

Ми можемо підтвердити, що формулювання повідомлення було помилковим і воно поширилося серед обмеженої кількості клієнтів компанії у Великобританії. Отримане оновлення призначалося для Великобританії, але ніякі сторонні додатки з Росії не були встановлені на пристрої і не мали доступу до самих пристроїв. Щиро перепрошуємо за незручності,

– сказав представник компанії в бесіді з журналістами.

Що за обов'язкові російські додатки?

1 квітня 2021 року в Росії почав діяти закон про обов'язкове попереднє встановлення російського програмного забезпечення з затвердженого переліку на смартфони, планшетні комп'ютери та інші пристрої, які ввозяться в країну.

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Відтоді південнокорейська компанія Samsung здійснила встановлення російських додатків на свої смартфони. Це означає, що користувачів з Росії навряд чи б здивувало повідомлення про те, що разом з оновленням на пристрої будуть встановлені визначені урядом програми, однак, через помилку, ці сповіщення отримали деякі власники смартфонів Samsung у Великій Британії.