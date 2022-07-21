Нові жертви спеки: британські сервери Google та Oracle виходять з ладу через високу температуру

Сервери Google Cloud та Oracle не справляються з охолодженням під час екстремальної спеки, яка накрила Велику Британію. Їм загрожує відключення, а користувачам – проблеми з доступом до сервісів.

Учора, 19 липня, масив серверів двох компаній, розташований у Великій Британії, зіткнувся з перебоями. Температура повітря подекуди сягала сорока градусів за Цельсієм, що змусило місцеву владу огорнути вікторіанський міст фольгою задля його збереження. Інфраструктура країни просто не створена для того, щоб витримувати екстремальні рівні спеки, яка є незвичною для країни навіть улітку.

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Яка ситуація зараз

На своїй сторінці статусу Google Cloud компанія зазначає, що в одному з центрів обробки даних у Великій Британії стався "збій, пов’язаний з охолодженням".

Це призвело до часткового збою пропускної здатності в цій зоні, що потягнуло за собою припинення роботи віртуальної машини та втрати машин для невеликої групи наших клієнтів,

— заявляє Google.

Компанія додає, що вона також спеціально вимкнула деякі зі своїх серверів, щоб запобігти подальшому їх пошкодженню.

Oracle залишила подібне повідомлення для клієнтів на своїй сторінці статусу, прямо вказуючи на "несезонну температуру" у Великій Британії як причину збою. Розробник програмного забезпечення тимчасово вимикав деякі зі своїх комп'ютерів, щоб запобігти системним збоям, але останнє оновлення вказує на те, що сервіс повільно повертається в режим онлайн. Oracle каже, що температура в центрі обробки даних "досягнула працездатного рівня", але вона все ще працює над відновленням системи охолодження.

Неясно, скількох користувачів і в яких регіонах планети торкнулися збої, однак вони могли спричинити проблеми для користувачів, які використовують служби Oracle і Google Cloud для розміщення своїх вебсайтів.